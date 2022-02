Bullismo, alcol, uso d’internet: i carabinieri a scuola per insegnare la legalità

GROSSETO – Con il progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, e la conseguente possibilità di organizzare, seppur con le dovute ed opportune cautele, incontri in presenza, l’Arma dei Carabinieri di Grosseto rinnova l’invito agli istituti scolastici della Provincia, teso alla realizzazione di incontri formativi e divulgativi sulla cultura della legalità.

Le tematiche proposte dai militari dell’Arma, che faranno da relatori agli eventuali incontri, sono quelle di principale interesse per i giovani frequentatori delle scuole: uso di alcol e stupefacenti (di cui purtroppo , a livello giovanile, si fa spesso largo ed inconsapevole utilizzo) ed eventuali conseguenze – anche giuridiche – a ciò collegate, educazione stradale, bullismo, rischi connessi all’uso di internet e social network. Questi solo alcuni spunti, che potranno essere integrati ed arricchiti dagli stessi studenti, i quali potranno chiedere ai rappresentanti dell’Arma di approfondire aspetti di loro interesse.

Gli incontri avranno anche lo scopo di esaminare, in maniera trasversale e in funzione dell’aumento di alcuni comportamenti devianti che hanno interessato in questo periodo soprattutto i più giovani, l’impatto della pandemia sui ragazzi, attraverso una lente qualificata e con il supporto di alcuni dati statistici. In sintesi un’occasione in cui i ragazzi possono non solo ricevere utili indicazioni, ma anche confrontarsi con i Carabinieri, porre loro domande risolvere eventuali dubbi e vedere soddisfatte loro curiosità.

I militari rinnovano inoltre l’invito a tutti gli istituti, qualora lo desiderassero, di mettersi in contatto con i carabinieri di Grosseto per organizzare incontri.