AtWork cerca-trova lavoro: geometri, sarti, idraulici, camerieri. Tutte le offerte in Maremma

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. In particolare cerca personale nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a info@ilgiunco.net specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: geometra, maitre d’hotel, addetto al carico e allo scarico dei bagagli, manutentore di parchi, receptionist, cameriere di ristorante, aiuto cameriere di ristorante, barman, cucitore a mano, Macellai e abbattitori di animali, commis ai piani, addetto alla pulizia delle camere, aiuto cuoco di ristorante, cuoco di albergo, cameriere di sala, carpentiere edile… TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• L’associazione balneari Grosseto cerca bagnini per la stagione estiva 2022. «Si ricerca la figura di assistenti bagnanti con brevetto valido per il servizio sulle torrette di vigilanza a mare per il periodo dal 1/6 al 15/9. Contattare info@associazionebalnearigrosseto.it o il numero 3385842158 inviando Cv».

• Si ricercano 2 figure con la qualifica di Ottico, Optometrista e Contattologo. Una per il negozio di Castiglione della Pescaia e l’altra per i negozi di Follonica.

Caratteristiche richieste: due anni di esperienza, competenze tecniche, ottime doti relazionali, gestione della clientela, capacità commerciali, automunito/a. Contratto di lavoro: Full Time

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: info@otticabracci.com

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo: aiuto cuoco, cameriere sala, caffettiere, lavapiatti, cameriera ai piani, cameriere sala, chef de rang, barista, cuoco, receptionist…Se vuoi candidarti a queste offerte: invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 3387537001

1) Albergo a Monte Argentario ricerca per la prossima stagione 2022 da aprile a ottobre stagione lunga con possibilità di alloggio un maitre e secondo maitre con esperienza nel settore e conoscenza delle lingue e gestione del settore sala, chef de rang con esperienza di gestione della sala e conoscenza della lingua inglese, un barman e un secondo barman con esperienza di cocktails e gestione del settore e conoscenza della lingua inglese, un portiere di notte turnante (si preferisce della zona ma si valuta alloggio) con conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore e un addetto al ricevimento con esperienza nel settore;

2) Pubblico esercizio all’Alberese ricerca 1 aiuto cuoca con esperienza nel settore da marzo a ottobre pat b automunita (cod 13739);

3) Un addetto sala/bar zona Follonica e limitrofi no alloggio da aprile a ottobre 2022 (cod 13775 e 13776);

4) Albergo a Grosseto ricerca un’addetta centro benessere/estetista con preferibile diploma estetista del terzo anno orario part time tre giorni a settimana dalle 16.00 alle 21 (cod 13838);

5) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da marzo a settembre con due mezze giornate di risposo orario spezzato una aiuto cuoca con esperienza nel settore (cod 13966), una cameriera/e di sala con esperienza nel settore (cod 13967) e un bagnino con brevetto da giugno a settembre (cod 13968);

6) Albergo di alto livello a circa 40km da Grosseto ricerca due facchini ai piani con esperienza e conoscenza lingua inglese (cod 13981) e cameriere ai piani con esperienza (cod13980) no alloggio pat b automuniti da aprile a ottobre orario su turni o dalle 8.10 alle 15.10 o dalle 15.l10 alle 22.10;

7) Hotel zona Fonteblanda ricerca urgentemente da aprile a settembre 3 cameriere ai piani con esperienza nel settore orario dalle 8.30 alle 13.30/14.30 max pat b automunite (cod 13957);

8) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca una addetta reception orario 30h settimanali pat b automunita lingue tedesco e inglese da aprile a ottobre orario su turni possibilità di fare anche i weekend invernali (cod 13945);

9) Albergo a Orbetello ricerca da aprile a ottobre una receptionist con esperienza nel settore inglese e preferibile una seconda lingua orario continuato, un portiere turnante con turni di giorno e di notte con esperienza e conoscenza lingua inglese e un manutentore/tuttofare pat b automuniti;

10) Campeggio zona Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a ottobre una addetta reception con esperienza e lingua inglese pat b automunita (cod 13847)e un’addetta pulizie sempre da aprile a ottobre pat b automunite (cod 13854);

11) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca per la prossima stagione da marzo a metà settembre con possibilità anche di alloggio cuochi e aiuto cuochi con esperienza nel settore e lavapiatti con minima esperienza nel settore (cod 13977,13978,13979).

12) Albergo/campeggio/villaggio nella zona di Albinia ricerca 2 camerieri ai piani per l’hotel con esperienza nel settore pat b automunite 4 mesi di lavoro (cod 14030), 2 addette alle pulizie per bungalow una 7 mesi di lavoro e una 4 mesi (cod 14031) 3 bagnini automuniti (cod 14032) e 1 guardiano notturno (cod 14032);

13) Campeggio nella zona di Orbetello ricerca 1 addetta alla cassa/scaffali contratto di apprendistato preferibile (cod 14024) e 2 addetti banco gastronomia con esperienza (cod 14025), 1 addetto accompagnamento piazzole, 3 addette alla reception di cui una per 7/8 mesi richiesta esperienza almeno minima lingua inglese e una seconda lingua no alloggio e le altre due dai 3 ai 6 mesi gradita esperienza, 1 assistente ai bagnanti per piscina brevetto acque interne inglese buono contratto 5 mesi no alloggio;

14) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca due cuochi uno per il giorno e uno per la sera con esperienza nel settore (cod 14007) e un aiuto cuoco/a (cod 14008) da aprile a ottobre;

15) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una aiuto cuoca con esperienza nel settore orario solo di giorno da metà aprile al 30 settembre (cod 13999);

16) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca 6 camerieri di sala con esperienza orario solo serale da aprile a ottobre pat b automuniti (cod 13969);

17) Albergo a Braccagni ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore 30h settimanali dalle 18 alle 23 pat b automunito e una cameriera ai piani con esperienza almeno minima dalle 9 alle 13 5 giorni su 7 pat b automuniti (cod 14082 e 14084);

18) Ristorante a Grosseto ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario spezzato (cod 14082);

19) Albergo a Principina a Mare ricerca una addetta alla reception per aprile e maggio a chiamato da giugno a settembre full time con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese (cod 14081), cameriere ai piani con esperienza minima da aprile a settembre (cod 14082) e bagnino acque interne con brevetto da giugno a settembre (cod 14083);

20) Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca con vitto e alloggio da Pasqua 2022 un aiuto cuoco con pregressa esperienza in cucina e una cameriera minima esperienza stagione lunga;

21) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca capo partita ai primi piatti e secondi e capo partita agli antipasti stagione lunga da aprile a ottobre con esperienza no alloggio pat b automuniti (cod 14066);

22) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco (cod 14060), un aiuto cuoco (cod. 14061) e camerieri di sala da aprile a ottobre stagione lunga 1 turno serale pat b automuniti.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

GEOMETRA DI CANTIERE dovrà occuparsi dell’ Organizzazione iniziale del cantiere, Direzione operativa quotidiana del cantiere, Gestione personale e mezzi, controllo sicurezza, Approvvigionamento materiali occorrenti quotidianamente sul cantiere,

Redazione rapporti giornalieri di lavoro come da modello aziendale e sarà responsabile della documentazione cartacea inerente i lavori e pervenuta direttamente in cantiere quali, ad esempio, DDT, Formulari Rifiuti, Fatture ecc.

Rientrerà nei suoi compiti collaborare con le altre figure tecniche aziendali: topografo, geologo, Responsabile di Commessa, contabile lavori,

Rendicontare e confrontarsi con il Responsabile di Commessa, sia per la gestione generale del cantiere che per la gestione imprevista, non ordinaria.

Sarà, inoltre, in stretto Contatto con la Direzione Lavori sugli aspetti operativi.

EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE – Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di organizzazione e gestione progetti e servizi educativi e riabilitativi all`interno dei servizi sanitari o all`interno di servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà: minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.

Lavorerà all`interno di un`equipe multidisciplinare, stimolerà i gruppi e le singole persone a perseguire l`obiettivo di reinserimento sociale definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell`autonomia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali con l`ambiente esterno.

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Educazione professionale, L/SNT2 – CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Preferibilmente esperienza consolidata nel ruolo;

– Buoni doti di comunicazione e capacità di gestione dello stress;

– Disponibilità a contratti brevi;

– Automunito/a

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

GEOMETRA DI UFFICIO – Gestione delle pratiche amministrative e di relazione con i vari uffici/enti ai fini di organizzare le attività edili presenti sul territorio.

Dovrà maturato un’esperienza in gestione pratiche per la realizzazione di opere generali e infrastrutture, nonché una conoscenza approfondita in di materia di sicurezza e approvvigionamento materiali del cantiere.

Completa la professionalità un’esperienza maturata nella gestione e interfaccia varie figure operanti nelle commesse sia di natura privata che pubbliche.

Problem Solving e gestione di squadre tecniche. Dimestichezza con gli strumenti informatici. Flessibilità territoriale.

Residenza/Domicilio, o comunque interesse a vivere a Grosseto, sede centrale dell’azienda.

RAL e inquadramento verranno commisurati in relazione all’Assistente di Cantiere prescelto.

Contratto a tempo Indeterminato con relativo periodo di prova come previsto dal CCNL.

Benefit : pc, cellulare aziendale, disponibilità, se necessario per alcuni spostamenti, auto aziendale per uso lavorativo, possibilità di eventuale alloggio se necessario.

ARCHITETTO JUNIOR – Per rinomata realtà operante in ambito costruzioni Ingegneria ed Architettura si ricerca un profilo di Architetto Junior. Il profilo, inserito in un team di progettazione costruzioni ed impiantistica con focus telecomunicazioni ed elettricità, sarà chiamato ad operare su cantieri di riferimento. Si occuperà della supervisione dei lavori in termini di controllo procedure di sicurezza , pratiche, concessioni edilizie ed attività collaterali

Requisiti

Laurea in Architettura o Ingegneria Edile;

Esperienza pregressa in ambito edilizia e costruzioni.

ADDETTO PRELIEVI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA -Si cerca una risorsa che si occupi di prelievi di fumi ad alto impatto ambientale in stabilimenti industriali e relativa redazione di schede tecniche e rilievi.

Requisiti:

diploma di scuola superiore di secondo grado a indirizzo chimico o tecnico/scientifico laurea in chimica

conoscenza della normativa ambientale nel campo delle emissioni industriali

conoscenza dei parametri e delle metodiche analitiche

abilità nell`uso di strumentazione informatica

esperienza nel campo dei prelievi di emissioni prodotte in stabilimenti complessi

disponibilità a trasferte anche settimanali presso le aziende clienti

patente B.

Tipologia di contratto: assunzione a tempo indeterminato inquadramento e retribuzione commisurati in base alle effettive esperienze maturate.

Sede di lavoro: Scarlino – Grosseto.

ADDETTO LABORATORIO ANALISI SU MATRICI AMBIENTELI – Si ricerca una risorsa che si occupi di analisi su matrici ambientali quali: emissioni in atmosfera, aria degli ambienti di lavoro, acque, terreni, rifiuti e fanghi a seguito di campionamenti presso aziende clienti e relativa refertazione.

Requisiti:

laurea preferibilmente in chimica /chimica industriale esperienza, anche minima, all`interno di un Laboratorio analisi (settore ambientale)

conoscenza del processo produttivo e delle leggi in vigore su igiene, sicurezza, ambiente

patente B.

Tipologia di contratto: assunzione a tempo indeterminato

Sede di lavoro: Scarlino – Grosseto.

CONTABILE SENIOR – Per azienda cliente specializzata nel settore servizi selezioniamo la figura di un/a Impiegato/a contabile senior.

Il profilo ideale ha maturato comprovata esperienza in ambito amministrativo, liquidazioni IVA contabilità ordinaria, fatturazione attiva e passiva, prima nota presso aziende o studi commercialisti, in grado di lavorare in autonomia.

Ottima conoscenza del pacchetto office e di base T-System

Completano il profilo riservatezza, precisione ed affidabilità.

Si offre inserimento diretto in azienda a tempo determinato e retribuzione commisurata all`esperienza.

Automuniti.

MAGAZZINIERE – Per nota realtà operante nel settore Wellness ed Hotellerie si cerca un/a Addetto/a al Magazzino appartenente alle Categorie Protette (Art.1 – L.68/99) da inserire presso la loro sede situata presso la località di Manciano – Saturnia nella provincia di Grosseto.

La risorsa dovrà occuparsi:

– della gestione del magazzino della struttura, contenente la fornitura della biancheria da camera e da bagno dell’hotel

– trasporto e sistemazione della merce seguendo un pattern ordinato in modo da semplificare il prelievo, la sistemazione e la visualizzazione della stessa

– rifornire in alcuni casi le camere della biancheria necessaria

Requisiti

Alla risorsa, appartenente alle Categorie Protette (Art.1 – L.68/99), verranno richiesti i seguenti requisiti:

– esperienza pregressa nel settore accoglienza cliente

– buono standing

– buone capacità organizzative

– precisione

– puntualità

– capacità di impostare il lavoro in autonomia ma anche di gestire il lavoro in team

L’annuncio è rivolto esclusivamente al personale appartenente alle Categorie Protette (Art.1 – L.68/99).

Si offre Contratto a Tempo Determinato di 6 – 12 mesi, con retribuzione da commisurare in base alle competenze e all’esperienza pregressa della risorsa.

Orario di Lavoro: Full-Time su Turni

Sede di Lavoro: Manciano – Saturnia (GR)

ADDETTO BIGLIETTERIA – Per prestigiosa struttura a 5 stelle, siamo alla ricerca di un/una Addetto/a alla biglietteria del Parco Termale appartenente alle Categorie Protette (art.1 – L.68/99).

La risorsa, riportando alla SPA Manager, gestirà le attività del Parco Termale e nello specifico si occuperà di:

– procedure di biglietteria

– procedure amministrative

– prenotazioni

– gestione dell`ospite

La ricerca è rivolta a personale appartenente alle Categorie Protette (art.1 – L.68/99).

Il/la Candidato/a Ideale possiede le seguenti caratteristiche:

1. Consolidata esperienza maturata nel settore Hospitality e Parchi

2. Predisposizione all`accoglienza e assistenza dell`ospite e al lavoro in team

3. Buona conoscenza della lingua inglese (Liv. B1), un plus una seconda lingua straniera

4. Uso dei principali PMS alberghieri in particolare My Salus

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6/9 mesi rivolto all`indeterminato. Retribuzione Annua Lorda tra i 23000 e i 25000 Euro negoziabile a seconda delle esperienze pregresse.

Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Manciano (GR).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

3 IDRAULICI, TERMOIDRAULICI, TERMOTECNICI, INSTALLATORI DI SANITARI, O CIVILI. O INDUSTRIALI, INSTALLATORI/MANUTENTORI DI CALDAIE. Si richiede:

Esperienza nella mansione (saranno presi in considerazione anche profili con esperienza breve nell’impiantistica industriale o civile).

Disponibilità immediata.

Puntualità e Precisione.

Si offre contratto di lavoro basato sul CCNL Metalmeccanica.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

TECNICO COMMERCIALE – Si occuperà di gestire il portfolio di clienti, effettuare sopralluoghi, fare rilievi, redigere preventivi, elaborare progetti utilizzando il programma Autocad, seguire gli operai sui cantieri, curare la pubblicità e l’immagine dell’azienda sui social.

Preferibile il possesso del diploma di Geometra o di un Istituto Tecnico Industriale o Professionale.

CCLN di categoria.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Follonica (Gr).

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO ALL’ASSISTENZA NEL SETTORE IDRAULICO, ELETTRICO, DEGLI ELETTRODOMESTICI IN GENERE, FRIGORISTA, AL MONTAGGIO DI MOBILI nel settore arredamento d’interni.

La risorsa sarà impiegata nell’installazione di arredi per aziende clienti in tutta la provincia di Grosseto.

Requisiti richiesti:

Preferibile esperienza di almeno un anno come montatore presso aziende comparto arredamento o meccaniche

Lettura disegni tecnici e specifiche

Utilizzo di strumenti di misura

Buona manualità e precisione esecutiva

Disponibilità a saltuarie e brevi trasferte

Patente B

Luogo di lavoro: Follonica (Gr)

Orario di lavoro: 40 ore dal Lunedì al Venerdì, con pausa pranzo di 2 ore e 30 minuti

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con obiettivo di assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato.

ADDETTO/A VENDITE – SETTORE INFORMATICA E TECNOLOGIA per realtà operante su Grosseto.

La ricerca nasce dall’esigenza di una sostituzione per maternità.

La Risorsa individuata dovrà:

Fornire un servizio clienti eccellente che garantisca vendite costanti ed alti livelli di soddisfazione dei clienti.

Lavorare con i clienti per determinare le loro esigenze e poi raccomandare il prodotto giusto per risolvere il problema del cliente.

Garantire che l’area di presentazione del prodotto sia pulita e organizzata.

Sviluppare e coltivare forti relazioni di acquisto con i clienti.

Utilizzare la documentazione aziendale e le risorse di formazione disponibili per essere sempre aggiornati sulle caratteristiche del prodotto.

Occuparsi di pratiche di finanziamento, quando necessario.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Comprensione generale dei principi di vendita.

Grandi capacità di comunicazione.

Capacità di effettuare un’assistenza in lingua inglese.

Entusiasmo, motivazione e proattività.

Disponibilità e lavorare su turni, anche nel fine settimana.

Esperienza pregressa o predisposizione per vendita prodotti settore tecnologia e piccoli elettrodomestici.

Orario di lavoro: 30 h settimanali

Luogo di lavoro: Grosseto

Si offre contratto a tempo determinato iniziale di un mese. La necessità è fino a Dicembre 2022 per sostituzione maternità.

IMPIEGATO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Impiegato da inserire all’interno dell’Ufficio Commerciale.

La risorsa si occuperà della codificazione merceologica all’interno del nuovo gestionale aziendale e della creazione dei listini.

Richiesto Diploma o Laurea ed avanzata conoscenza del pacchetto office, in particolare di Excel. A titolo esemplificativo è richiesto di saper:

Usare le funzioni di data e di ora, funzioni logiche, matematiche, statistiche, di testo, finanziarie, di ricerca, di database

Creare, modificare ed eliminare grafici per determinate serie di dati

Creare, modificare una tabella pivot/datapilot.

Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi, orario full time, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento con CCNL di categoria, €1700 lordi.

Richiesta disponibilità per inserimento immediato.

MANUTENTORE per un’importante struttura ricettiva del territorio.La Risorsa si occuperà di:

– Eseguire riparazioni minori di edifici, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idraulici, elettrici e di verniciatura, piastrellatura secondo la necessità.

– Attuare le misure di manutenzione preventiva.

– Mantenere l’inventario delle attrezzature e delle forniture per le riparazioni.

– Rispondere rapidamente in caso di emergenza, informare il personale appropriato e seguire i protocolli di sicurezza.

– Eseguire gli altri interventi di manutenzione secondo la richiesta.

– Pulizia e manutenzione della piscina.

Si richiede:

– Esperienza pregressa nella manutenzione di strutture ricettive o simili.

– Esperienza nell’uso di una vasta gamma di attrezzature, tra cui tosaerba e piccoli utensili a mano.

– Capacità di dare priorità a determinati compiti e di seguire procedure specifiche.

– Flessibilità oraria e disponibilità ad entrare alle 6:00 in quanto la manutenzione della piscina si effettua nella fascia mattutina 6:00-9:00.

Orario di lavoro: 40 h settimanali, su turni dal Lunedì alla Domenica

Possibilità di candidarsi anche solo per la manutenzione della piscina (in quel caso 18 h settimanali, 3 h al giorno nella fascia oraria sopra indicata)

Luogo di lavoro: Grosseto

Si offre contratto a tempo determinato, per la stagione estiva 2022.

MECCANICO – Meccanico su Macchinari Agricoli, Mezzi Pesanti, Veicoli Industriali, Elettrauto.

Nello specifico svolgerà le mansioni di:

Misure e controlli sui sistemi meccanici, elettronici;

Interventi di manutenzione, riparazione, revisione dei veicoli;

Diagnosi meccaniche ed elettroniche;

Gestione diagnosi dei veicoli industriali;

Operazioni di manutenzione e di meccanica con interventi su complessivi e loro parti;

Individuazione, con l’uso di attrezzature specifiche, di anomalie di funzionamento dei veicoli ed eseguire interventi tecnici mirati.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa come meccanico/elettrauto;

Conoscenza e capacità nell’intervenire sui sistemi automatici, di sicurezza e di confort del veicolo;

Conoscenza e capacità nell’utilizzare le principali tecniche per eseguire la diagnosi meccanica ed elettronica;

Automunito / Patente B;

Capacità di lavoro in autonomia e capacità organizzative.

CCNL di Categoria.

Luogo di lavoro Manciano (Gr). Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato.

Previsto iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

ESTETISTA con esperienza in trattamenti viso e corpo.

Nello specifico, la figura selezionata si occuperà di:

– Accogliere i clienti all’arrivo ed illustrare loro l’elenco di prodotti e servizi.

– Eseguire prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali: pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure, depilazione.

– Fornire consulenze riguardo la cura della pelle ai clienti con pelle problematica o aree problematiche.

Si richiede:

– Possesso del diploma o GED/ qualifica di Estetista.

– Esperienza pregressa nel ruolo.

– Disponibilità a lavorare il fine settimana e nella fascia pomeridiana 16:00-19:00.

Luogo di lavoro: Grosseto

Orario di lavoro: 18 h settimanali (3 h al giorno per sei giorni lavorativi)

Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva 2022.

CAMERIERE AI PIANI – ALI Filiale di Grosseto cerca personale per azienda operante nel settore Multiservizi-Pulizie con mansione di Cameriere ai Piani da impiegare all’interno di realtà di Lusso nel settore Turismo.

L’azienda è una grande realtà del settore con oltre 100 dipendenti e 10 anni di esperienza nel mercato.

La figura individuata si occuperà di:

Spazzare, aspirare e lavare i pavimenti

Pulire i locali svuotando i bidoni della spazzatura, effettuando la manutenzione dei servizi igienici e la pulizia delle superfici

Effettuare lavori di pulizia pesanti, su richiesta

Notificare alla direzione eventuali riparazioni necessarie

Miscelare e smaltire tutte le soluzioni detergenti in modo appropriato

Siamo interessati a conoscere preferibilmente candidati che abbiano maturato esperienza in strutture almeno 4**** ed in possesso dei seguenti requisiti:

Capacità di gestire attrezzature per la pulizia

Capacità di camminare, piegarsi, spingere, tirare e sollevare ripetutamente durante l’orario di lavoro

Conoscenza dei prodotti chimici di pulizia e dei relativi metodi di stoccaggio e smaltimento adeguati

Eccellenti capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo

Eccellenti capacità di rapportarsi con proprietà e personale del settore lusso

Eccellenti capacità organizzative sono indispensabili

Auto-motivazione e capacità di identificare e completare le attività necessarie senza supervisione diretta

Stipendio: Assunzione al 1° o 2°livello del Ccnl Multiservizi-Pulizie Industriali, 1100€ – 1300€ lordi più eventuali maggiorazioni per lavoro in 6° giornata, lavoro notturno o straordinari, festivi.

Orario di lavoro full time o part time da valutare in base alla disponibilità della risorsa, lavoro su 6gg con riposo infrasettimanale. Contratto a tempo determinato di prova di 1 mese, prorogabile in caso di esito positivo. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro a Manciano GR.

Si richiede disponibilità immediata.

CONTABILE – ALI Filiale di Grosseto cerca per noto Studio Commerciale un collaboratore Contabile.

La risorsa dovrà occuparsi di:

Fornire consulenza in campo fiscale e tributario

Tenere la contabilità dei clienti

Assicurare che i clienti siano adempienti agli obblighi di legge (dal punto vista tributario e fiscale)

Compilare e presentare la dichiarazione dei redditi per i propri clienti

Valutare e revisionare bilanci

Supervisionare ed assistere il personale dello studio riportando alla proprietà.

Richiesta consolidata esperienza nel ruolo maturata presso studi commerciali.

Orario full time Lun-Ven, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento commisurato al candidato prescelto.

MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un meccanico moto/auto.

L’azienda ricerca principalmente un meccanico moto con esperienza nel ruolo, ovvero in:

diagnostica, manutenzione e riparazione di veicoli a motore

test dei tempi di accensione, potenza del generatore e prestazioni del motore

diagnosi di problemi elettrici o meccanici, ispezionare e testare i componenti difettosi

riparazione o sostituzione di parti rotte ed eseguire la manutenzione ordinaria (ad esempio, la sostituzione delle candele, il cambio dell’olio, le parti lubrificanti, ecc.)

raschiare l’accumulo di carbonio da pistoni, valvole, cilindri e altre parti ed eseguire revisioni complete del motore

saldatura di rotture o strappi nei telai di motocicli e montaggio di accessori personalizzati su nuove motociclette

documenti completi per garanzie assicurative o riparazioni.

In mancanza del profilo sopra descritto si valutano anche candidature di persone con esperienza nel campo auto.

Luogo di lavoro Grosseto, orario full time Lun-Ven, assunzione con Ccnl Commercio. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione stabile.

ADDETTO/A MONTAGGIO INFISSI E SERRAMENTI – La risorsa si occuperà della produzione, montaggio e manutenzione di serramenti, infissi e porte blindate.

Si richiede disponibilità a spostarsi sulla provincia di Grosseto, doti di precisione e buona manualità. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo.

Necessario il possesso della patente B.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una operaio/a addetto/a ai servizi di disinfestazione.

Nello specifico le operazioni richieste saranno: attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

Si richiedono buone capacità di relazione con i clienti per l’esecuzione dei servizi e flessibilità oraria.

Indispensabile il possesso della patente di guida B, in quanto la Risorsa individuata si sposterà con mezzo Aziendale su tutta la provincia di Grosseto.

Orario di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì

Sede di lavoro: Grosseto

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione.

OPERAIO/A CATEGORIA PROTETTA Legge 68/1999 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – La risorsa lavorerà all’interno dell’area produttiva e a seconda delle capacità tecniche svolgerà attività di pulizie industriali sollevando pesi e bidoni del peso di circa 20 kg.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al sabato.

Primo contratto a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

CCNL di Categoria.

ELETTRICISTA – L’operaio si occuperà di realizzare gli impianti elettrici civili e industriali in cantiere e del cablaggio dei quadri.

Richiesta esperienza nel ruolo o nel settore civile o in quello industriale, buona capacità di lettura degli schemi elettrici, dell’uso degli attrezzi da banco. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Primo contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

CUOCO DI RISTORANTE – La risorsa si occuperà presso lo stabilimento balneare del servizio della preparazione del pranzo e della cena.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione in ristorante o in chiosco, bar, in stabilimento balneare o in strutture turistiche specializzate nella preparazione di piatti tipici toscani.

Sede di lavoro Marina di Grosseto.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore su sei giorni a pranzo o a cena a seconda dei turni.

Contratto a tempo determinato per stagione estiva da febbario 2022 a ottobre 2022.

CCNL di categoria.

DIPLOMATO PERITO ELETTRICO o ELETTROTECNICO o ELETTRONICO o ELETTROMECCANICO – La risorsa umana si occuperà della costruzione, della manutenzione e della installazione di impianti elettrici, tecnologici, di manufatti elettrici e meccanici. Si richiede buona manualità, capacità di leggere schemi e disegni, di utilizzare strumenti utensili, calibri e software usualmente impiegati a supporto dell’attività. Si valutano anche neo diplomati. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Grosseto. CCLN di categoria. Assunzione a tempo indeterminato come apprendista.

SOURCING SPECIALIST – La persona dovrà occuparsi di sicurezza e sviluppo di nuovi prodotti alimentari.

L’azienda ha diversificato la propria attività e quindi la risorsa umana dovrà cercare prodotti nuovi per valutarne la qualità e seguire nuovi progetti.

Requisiti:

Competenze tecniche in campo sicurezza e qualità degli alimenti.

Laurea in tecnologie alimentari o biosicurezza e qualità degli alimenti o similari.

Soft Skill:

Eccellenti capacità relazionali e comunicative.

Attitudine al lavoro di gruppo.

Capacità di risolvere i problemi e organizzativa.

Creatività.

Curiosità.

Flessibilità.

Dinamismo.

Visione ‘imprenditoriale’ ovvero capacità di ‘Smell a Purchase Order’.

Disponibilità a viaggiare in tutta Italia.

Hard Skill:

Buona conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi.

Luogo di lavoro Grosseto.

Retribuzione lorda annua € 25.000.

OPERAI PELLETTERIA – ALI, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca per Aziende pelletterie del territorio le seguenti figure:

PREPARATORI COMPLETI con esperienza di almeno 3-4 anni in preparazione: soppannatura, spruzzatura, fustellatura, ecc.

SCARNITORI ESPERTI (esperienza di almeno tre anni) e SCARNITORI JUNIOR.

OPERATORI DI MACCHINE ELETTRONICHE, addetti alla produzione con esperienza anche inferiore a due anni di macchine elettroniche e conoscenza base di banco o colore.

ADDETTI AL BANCO per le seguenti attività: masticiare, attaccare componenti, girare borse, montaggi lampo. Si richiede esperienza preferibilmente nel settore borse, o portafogli.

ADDETTI AL BANCO E MACCHINA: macchinista di componentistica e fodera, fasi di montaggio a banco semplici, bruciare fili, masticiare.

Orario di lavoro: full time, da Lunedì al Venerdì

Luogo di lavoro: Monte Amiata (GR)

Possibilità di contratto a tempo indeterminato.

FARMACISTA iscritto all’ordine dei farmacisti. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro Follonica (Gr). Primo contratto di un mese. Possibilità di proroghe a tempo determinato per circa 6/12 mesi. CCNL di categoria.

TORNITORE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un tornitore/operatore di macchine a controllo numerico con esperienza nel ruolo.

L’operatore CNC è un operaio specializzato addetto alla conduzione di macchine CNC, macchine utensili a controllo numerico che vengono utilizzate per la produzione di componenti meccaniche.

L’operatore dovrà svolgere le seguenti mansioni:

caricamento del programma nella macchina CNC

definizione delle impostazioni iniziali della macchina CNC

caricamento del materiale che deve essere lavorato

monitoraggio del funzionamento del macchinario

intervento in caso di anomalie e malfunzionamenti

eliminazione del materiale di scarto dal prodotto finito

controllo di qualità del prodotto finito e del suo rispetto dei parametri e misure indicati nel disegno

semplici interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine CNC

verifica costante che le macchine CNC stiano funzionando a pieno regime.

Luogo di lavoro Massa Marittima GR, orario full time Lun-Ven, assunzione con Ccnl Metalmeccanica Artigianato. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione stabile.

MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un meccanico auto.

L’azienda è officina convenzionata per un noto marchio auto e ricerca personale con esperienza nel ruolo, ovvero nella diagnostica, manutenzione e riparazione di veicoli a motore e più specificamente dei componenti meccanici dei veicoli (motori, freni, trasmissioni, cinghie e pistoni), ovvero nella conoscenza dei sistemi elettrici ed elettronici, che controllano il funzionamento di sterzo, ABS, sensori, GPS.

Principali mansioni: Individuare problemi e malfunzionamenti nei veicoli, Stilare un preventivo di tempi e costi degli interventi, Riparare i guasti, sostituire parti usurate e componenti rotti, Smontare e rimontare parti del veicolo, Testare il veicolo per verificare la risoluzione del problema, Svolgere attività di manutenzione ordinaria del veicolo, Fornire al cliente un resoconto delle operazioni svolte.

Luogo di lavoro Massa Marittima GR, orario full time Lun-Ven, assunzione con Ccnl Metalmeccanica Artigianato. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad assunzione stabile.

SALDATORE per Azienda situata in Grosseto. Si richiede esperienza nella mansione di almeno due anni. Luogo di lavoro: Grosseto (GR) Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

INFERMIERE PROFESSIONALE per l’effettuazione di tamponi antigenicirapidi.

Requisiti: Iscrizione all’allbo, Laurea in scienze infermieristiche, Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro Follonica (Gr), Disponibilità immediata, Ottime capacità di lavorare in team e buona resistenza ai carichi di lavoro.

Si offre: Contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di proroghe sempre a tempo determinato.

Orario di lavoro part-time il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30.

Si valutano anche candidati che operano in libera professione (P. IVA) oppure svolgono altre attività con orario di lavoro part-time.

LAUREATI IN ECONOMIA/INGEGNERIA – LEAN PRODUCTION – ALI spa, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca per Azienda cliente una Risorsa da inserire nel dipartimento Lean Production – ottimizzazione dei processi produttivi in Azienda.

I candidati ideali sono laureati in Ingegneria o Economia con voglia di imparare e crescere a livello professionale, inseriti in un contesto strutturale nel quale avranno la possibilità di conoscere ed essere formati sui principali processi produttivi di una importante realtà nel settore alimentare.

La risorsa inserita dovrà supportare l’implementazione delle attività di Miglioramento Continuo ed implementare piani per ottimizzare i processi e le operazioni nei reparti industriali attraverso strategie, strumenti e metodologie di Lean Manufacturing, diventando quindi il punto di riferimento e di congiungimento tra l’ufficio Lean centrale, e lo stabilimento affidato.

Di seguito le principali attività che seguirà :

​Analizzare i processi produttivi e migliorare l’utilizzo delle risorse impiegate (macchine, manodopera, e materiali) minimizzando il rapporto costi/benefici

​Ridurre gli sprechi in ottica Lean Manufacturing e continuous improvement;

Definire dal punto di vista tecnico ed organizzativo i processi di fabbricazione e i relativi flussi di movimentazione del materiale al fine di ridurre gli sprechi attraverso l’utilizzo di appositi strumenti (es.Value stream mapping, spaghetti chart ecc.);

Sviluppare lo standard work, lay-out di postazione e istruzioni visuali/scritte per le operazioni critiche (formazione del personale per nuovi o esistenti processi);

Lavorare a stretto contatto con il personale dei reparti produttivi per promuovere il miglioramento continuo dei metodi, dei sistemi e dei controlli di produzione;

Attività di formazione, divulgazione e applicazione delle tecniche di Lean Manufacturing

​Introdurre metodi di ottimizzazione della produzione, con un particolare focus su attrezzature, organizzazione e tempi del lavoro (preparazione di elenchi di materiali e attrezzature, analisi dei costi e costi di produzione stimati in collaborazione con il controllo di gestione);

Rilevare i tempi, definire i metodi e creare il ciclo di lavoro

Attività di analisi savings su progetti industriali in coordinamento con Engineering

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in ingegneria gestionale, meccanica o affini ma anche in ambito Economico, ha famigliarità con i processi produttivi e con i principi di Lean o di World Class Manufacturing

È richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto office.

Completano il profilo capacità di project management, pensiero analitico, buone capacità organizzative, Teamwork ed ottime doti relazionali.

Sede di lavoro: Arcidosso (GR)

MANUTENTORE IMPIANTI per Azienda operante sul territorio di Grosseto.

Sono richieste competenze meccaniche ed elettriche per manutenzione e gestioni impianti di smaltimento rifiuti.

Si richiede esperienza nel campo della manutenzione impianti industriali e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: 15 km da Grosseto Comune

Orario di lavoro: full time

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

MAGAZZINIERE/A CARRELLISTA CON PATENTE DI GUIDA C + CQC.

Si richiede il patentino in corso di validità per la guida del muletto.

Il settore di riferimento è quello dello smaltimento di rifiuti non pericolosi.

La Risorsa lavorerà dal Lunedì a Venerdì, in orario giornaliero.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

Orario di lavoro: full time

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, finalizzato ad una stabilizzazione in Azienda.

MURATORE CARPENTIERE EDILE – Lavoratore con esperienza in lavori di muratura di mattoni e di pietre, armatura delle fondamenta, carpenteria edile, costruzione, manutenzione, consolidamento sismico, intonaco.

Il possesso di certificazioni, attestati di settore e corsi di formazione è una condizione non necessaria ma sarà valutata positivamente.

Assunzione a tempo determinato con concreta possibilità di trasformazione a indeterminato.

Contratto di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Luogo di lavoro Magliano in Toscana (Gr).

GEOMETRA – ALI Filiale di Grosseto ricerca per azienda cliente un Geometra di cantiere.

La risorsa dovrà avere tassativamente esperienza nel ruolo, dovrà occuparsi in autonomia di:

Progettazione dei lavori e disegno tecnico con programmi di progettazione;

Esecuzione dei rilievi tecnici sul posto;

Monitoraggio di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza sul lavoro;

Gestione dei rapporti con gli appaltatori;

Direzione dei lavori all’interno del cantiere;

Gestione delle commesse;

Mantenimento della contabilità di cantiere, ovvero monitorare la corrispondenza delle spese di cantiere con capitolato.

L’azienda ha sede a Grosseto, il luogo di lavoro sarà costituito da cantieri in Grosseto città o nella provincia stessa, saltuariamente nelle province limitrofe, con rientro a casa la sera. Il personale si recherà sul cantiere tramite mezzo aziendale.

Orario di lavoro 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì, periodo lavorativo iniziale 6 mesi per la durata del cantiere, proseguo da valutare. Assunzione con CCNL edile di categoria.

MURATORE – La risorsa dovrà avere tassativamente esperienza nel ruolo, ovvero nella ristrutturazione di edifici civili fatiscienti, nella muratura, posa di mattoni e nelle opere di rifinitura degli immobili stessi. Dovrà avere conoscenza dei diversi materiali da costruzione e dei diversi sturmenti di lavoro, che dovrà maneggiare in completa autonomia.

L’azienda ha sede a Grosseto, il luogo di lavoro sarà costituito da cantieri in Grosseto città o nella provincia stessa, saltuariamente nelle province limitrofe, con rientro a casa la sera. Il personale si recherà sul cantiere tramite mezzo aziendale.

Orario di lavoro 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì, periodo lavorativo iniziale 6 mesi per la durata del cantiere, proseguo da valutare. Assunzione con CCNL edile di categoria.

PERITO INGEGNERE PROGRAMMATORE INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Perito oppure un Ingegnere Informatico diplomato o laureato in Informatica per ricoprire il ruolo di Programmatore.

La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.

Si richiede il titolo di diploma di scuola superiore o laurea inerente al ruolo.

Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time Lun-Sab, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

PREPARATORE E PIANIFICATORE DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE – laureato in Ingegneria Meccanica o Diplomato Perito Meccanico con esperienza significativa in ambito di manutenzione.

Responsabilità:

Organizzare, coordinare e gestire i lavori del programma di manutenzione.

Collaborare con i responsabili dell’impianto, i loro collaboratori e il pianificatore di produzione per preparare i lavori assegnati e pianificare gli interventi di manutenzione nell’area di stabilimento di sua competenza.

Lavorare in stretta collaborazione i colleghi per garantire il buon funzionamento del Reparto anche in loro assenza.

Tenere contatti continui con i capo cantieri e i capo squadra delle ditte appaltatrici al fine di portare a compimento i lavori assegnati.

Conoscenze:

Conoscenza generale di macchine, pompe, coclee, nastri trasportatori, ventilatori.

Conoscenza generale di componenti di macchine: riduttori; impianti oleodinamici, lubrificanti e sistemi di lubrificazione, cuscinetti, giunti di trasmissione, tecniche di allineamento delle macchine rotanti;

Conoscenza di: pratiche manutentive, conduzione di una ispezione, tecniche di programmazione e pianificazione, tecniche di elaborazione di un gantt, utilizzo di almeno un sistema software di organizzazione lavori (ad esempio PROJET).

Capacità di interpretazione di lettura del disegno tecnico, schemi di processo.

Esperienza in ambito manutentivo o ingegneristico.

Esperienza di montaggi industriali.

Conoscenza dell’impiantistica.

Conoscenze di Project Management.

Utilizzo di SAP.

Conoscenza generale della Direttiva Macchine.

Conoscenza generale del D.lgs. 81/2008.

Conoscenza della lingua inglese (capacità di leggere e comprendere documenti tecnici).

Cnnl di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

MAGAZZINIERI – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca figure di Magazzinieri per Azienda operante sul territorio di Castiglione della Pescaia.

Il possesso del patentino per la guida del muletto è preferibile, ma non tassativo.

Si richiede disponibilità a lavorare su turni ed a svolgere straordinari, con possibilità di lavorare anche il sabato mattina.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia (GR)

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

PERITO MECCANICO anche neo diplomato da inserire a tempo indeterminato nel proprio organico aziendale. Si richiede la conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Castel del Piano (GR)

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì

CCNL: metalmeccanica industria

PALISTA E MULETTISTA CON I RISPETTIVI PATENTINI – Richiesta esperienza lavorativa con la pala meccanica e mezzi movimento terra oltre che con il muletto.

Orario di lavoro tempo pieno 36 ore dal lunedì al sabato su turni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

Luogo di lavoro Grosseto.

Contratto di lavoro a tempo determinato di un mese. Richiesta immediata disponibilità.

MACELLAIO – Macellaio Banconista all’interno di un Supermercato.

Mansioni

Ricevimento, controllo, stoccaggio e taglio dei prodotti del banco reparto macelleria.

Operazioni di taglio e confezionamento delle carni.

Preparazione e confezionamento delle pietanze.

Preparazione del banco espositivo.

Attività di smistamento alimenti al banco macelleria/gastronomia.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

luogo di lavoro Grosseto.

MAGAZZINIERE – ALI spa, filiale di Grosseto, seleziona un/una magazziniere/a per Azienda operante nel settore dell’edilizia.

Si richiede il possesso del patentino per la guida del muletto, disponibilità a lavorare full time ed a svolgere straordinari il sabato mattina a rotazione.

La risorsa individuata si occuperà della movimentazione delle merci con carrelli elevatori e pesi manuali per un massimo di 25kg, preparazione e rifornimento delle materie prime.

Orario di lavoro: full time, dalle 7:30 alle 18:00 con 1,5 h di pausa pranzo ed un pomeriggio di recupero a settimana.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR).

CCNL Commercio.

Si offre iniziale contratto determinato in somministrazione, con prospettive di assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato.

ADDETTI AL MONTAGGIO MOBILI per settore arredamento d’interni. Le Risorse saranno impiegate nell’installazione di arredi per Aziende clienti in tutta la provincia di Grosseto.

Requisiti richiesti:

– Preferibile esperienza di almeno un anno come montatore presso aziende comparto arredamento o meccaniche;

– Lettura disegni tecnici e specifiche

– Utilizzo di strumenti di misura

– Buona manualità e precisione esecutiva

– Disponibilità a saltuarie e brevi trasferte

– Patente B

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

Orario di lavoro: 40 ore dal Lunedì al Venerdì, con pausa pranzo di 2 ore e 30 minuti

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, con obiettivo di assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato

IMPIEGATO – ALI, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca un/una impiegato/a per ufficio amministrazione e contabilità.

La Risorsa ideale è una figura professionale dotata di capacità organizzative e competenze base di contabilità, quali fatture attive/passive e prima nota.

Costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Marina di Grosseto (GR)

Orario di lavoro: full time

Da Giugno, il lavoro sarà su turni dal Lunedì alla Domenica con possibilità di lavoro nella giornata di sabato o domenica ed un fine settimana libero a rotazione.

Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, con partenza a Gennaio 2022.

AIUTO CUOCO presso un Ristorante situato nel territorio di Grosseto.

Requisito preferenziale ma non tassativo, il conseguimento del Diploma presso l’Istituto Alberghiero.

L’Azienda valuta anche Risorse senza esperienza ma con la passione nel settore della cucina, a cui offrire una formazione sul campo.

La Risorsa affiancherà il Cuoco nella preparazione dei piatti, organizzerà gli ingredienti necessari alla preparazione degli stessi, si occuperà della cura e pulizia di cucina ed utensili.

Si richiede disponibilità a lavorare nel fine settimana, flessibilità oraria e possibilità di essere automuniti.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Grosseto, zona Sud