GROSSETO – Parte il campionato toscano di beach tennis Uisp. Appuntamento con la prima giornata sabato 19 e domenica 20 febbraio alla tensostruttura di viale Europa, a Grosseto. I tornei in programma mettono in palio punti per formare le classifiche nazionali nelle categorie joy, fun, med, top e max, a seconda del livello dei giocatori. Per informazioni 3476557346, 3666433092 e 3666433092.