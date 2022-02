Giovanili del Grifone, tris vincente degli Under 15 alla Lucchese

ROSELLE – Una vittoria e una sconfitta contro la Lucchese per gli Under 15 e gli Under 17 del Grosseto, impegnati nella seconda giornata del girone di ritorno nonché prima fatica del 2022.

Al Centro sportivo, ko di misura per i ragazzi di Di Meglio, superati 1-0 con assolo di Napoli, che da fuori area indovina la traiettoria del vantaggio da una palla aerea. Nella ripresa i grossetani crescono creando un paio di occasioni per pareggiare, fra cui quella con Biagianti di testa. Alla mezz’ora espulso Mori ma i torellini continuano a cercare la via del gol.

Ritorno al successo per i ragazzi di mister Shaba, che inaugurano il nuovo anno con un secco 3-0. Locali subito in vantaggio al 3′ su azione da centrocampo e palla che arriva a Colledan, bravo a battere il portiere ospite. Unionisti padroni del campo fino alla mezz’ora, poi si fa vedere la Lucchese, pericolosa in un paio di occasioni finite di poco a lato. Squadre leggermente allungate nella ripresa che però parla ancora maremmano. Al 20′ assist di Bindi per Belletti che salta il portiere e viene steso al limite dell’area: è rosso per il portiere rossonero e punizione che Belletti trasforma nel 2-0, punendo subito Tonarelli. Pochi minuti e una bella giocata di Abagnale viene chiusa fallosamente: è rigore, che lo stesso Abagnale insacca per il definitivo 3-0.

UNDER 15: US GROSSETO-LUCCHESE 3-0

GROSSETO: Cavaglioni, Canu (8′ st Amoroso), Capoduri, Coppola (1′ st Tosi), Baldanzi (25′ st Magnani), Bindi (25′ st Ibraimi), Colledan (25′ st Attilio), Abagnale, Poccia (1′ st Colombini), Belletti, Plutnik (15′ st Vanni). A disposizione: Balassone, Turbanti. All. Shaba.

LUCCHESE: Del Picchia J., Xeka, Del Picchia M., Bertolucci (32′ st Pellegrini), Cristofani, Andreotti, Paffile, Petrozzino (20′ st Fondi), Usseglio, Mazzoni (21′ st Tonarelli), Giusti. A disposizione: Suffredini, Arnesano, Sanzo, Panchetti, Chelini, Bullettini. All. Nincheri.

ARBITRO: Rosini di Livorno; assistenti Crispolti e Anello di Piombino.

RETI: 3′ Colledan, 21′ st Belletti, 27′ st (rig.) Abagnale.

NOTE: espulso al 20′ st Del Picchia J.

UNDER 17: US GROSSETO-LUCCHESE 0-1

GROSSETO: Laudicino, Amaddii, Tavarnesi, Gamberi (1′ st Repola), Passalacqua, Paccagnini (1′ st Mori), Bardi (10′ st Frediani), Ovidio, Veglianti (1′ st Carlucci), Tenci, Fralassi. A disposizione: Nadalin, Turbanti. All. Di Meglio.

LUCCHESE: Giunti, Carcione, Cittadini, D’Ancona, Muratore, Quochi Gittai, Colligiani, Avanzato, Napoli, Taponeco. A disposizione: Gorini, Gadducci, Cofone, Onu, Orsini, Zanca, Nastasi, Bello, Menicagli.

ARBITRO: Cremone di Pisa; assistenti Giganteschi e Stella di Grosseto.

RETI: 15′ Napoli.

NOTE: ammoniti Amaddii, Gamberi, Veglianti; espulso al 32′ st Mori.