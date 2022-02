Follonica Gavorrano col coltello fra i denti, successo di grinta col Montespaccato

BAGNO DI GAVORRANO – Ritorna alla vittoria per il Follonica Gavorrano nella prima dell’anno al Malservisi Matteini contro il Montespaccato (2-1 il finale). Bella prestazione per la formazione di Bonura, che per larghi tratti ha dominato il match nonostante il brivido finale. Vantaggio dei maremmani al 7′: bel recupero difensivo di Coccia, con la palla servita a Liurni che la difende e tira da fuori, battendo Tassi con un rasoterra. Tentativi di Mugelli e Arduini a seguire. Miracolo di Tassi al quarto d’ora sul tiro deviato di Liurni.

Il Montespaccato si fa vedere al 27′ con tiro da fuori di Ansini, alto. Dieci minuti dopo, tricolori vicini al raddoppio, ma né Arduini né Mugelli riescono a impattare di testa un interessante cross di Liurni. Al 39′ Giustarini ci prova da fuori, con un sinistro che termina alto. Fuori anche il destro dal limite di Mugelli. Nel recupero, poco prima del riposo, arriva il pareggio beffa di Rossi, che anticipa la difesa di casa sugli sviluppi di un cross rasoterra di Bosi.

Nella ripresa ospiti al tiro con Petricca, ma la sua palla centrale è preda di Ombra. Liurni ancora in evidenza all’11’ con un destro che finisce sull’esterno della rete. Tre giri di lancette e il Follonica Gavorrano si riporta in avanti: rimessa laterale di Gasco verso l’area, la palla si impenna verso Giustarini che si coordina e calcia al volo verso l’angolino.

Poco dopo, ancora Giustarini ci prova in acrobazia, senza la giusta mira. Brividi per un diagonale di Liurni, che fa la barba al palo e poco dopo, su corner, trova Dierna che in semirovesciata calcia fuori. Minerari senza tregua: al 42′ triangolo tra Coccia e Sylla, il tiro del laterale biancorossoblù viene parato da Tassi. Montespaccato pericoloso ancora una volta nel recupero, al 50′, ma stavolta il tiro di Rossi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, colpisce il palo.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia, Dierna, Del Rosso, Origlio (32′ st Berardi), Liurni, Mugelli (24′ st Fontana), Gasco (29′ st Ampollini), Arduini (24′ st Gheralia), Giustarini (40′ st Sylla). A disposizione: Nannelli, Tiganj, Fremura, Rosini. All. Bonura.

MONTESPACCATO: Tassi, Zucchelli, Giannetti, Bosi (27′ st Mastrosanti), Tataranno (11′ st Putti), Ansini, Antongiovanni (30′ st Proietto), Nanci, Canciani (11′ st Pietrangeli), Petricca (33′ st Pesarin). A disposizione Meniconi, Maurizi, Anello, Vitelli. All. Mucciarelli.

ARBITRO: Zambetti di Lovere; assistenti De Capua di Nola, Cucinotta di Brescia.

RETI: 7′ Liurni, 46′ Rossi, 14′ st Giustarini.

NOTE: ammoniti Origlio, Gheralia, Pietrangeli; recuperi 1+5.