Aggressione agli agenti della finanza. Il comandante «Grazie a cittadini e istituzioni»

GROSSETO – «Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Grosseto ringrazia le centinaia di cittadini, le istituzioni e, in modo trasversale, tutti i rappresentanti politici per la vicinanza dimostrata al Corpo in relazione alla violenta aggressione subita da pattuglia di finanzieri l’altro ieri» la nota è del colonnello Cesare Antuofermo comandante provinciale delle fiamme gialle.

«Un sentito sincero ringraziamento anche al pronto ausilio fornito da polizia e carabinieri, con i quali ci sono collaudate sinergie operative. Solo grazie alla professionalità e sangue freddo dimostrato dai militari sono state evitate gravi conseguenze».

«Le Fiamme Gialle proseguiranno la loro attività di tutela dei cittadini e di lotta agli illeciti, fornendo la consueta fattiva collaborazione all’autorità giudiziaria».