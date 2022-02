Sanremo2022, i maremmani scelgono i vincitori: Mahmood e Blanco i favoriti (anche dai bookmaker)

GROSSETO – Tra top e flop, tra il trionfo del nazionalpopolare e qualche barlume di rara unicità, siamo arrivati all’ultima serata del Festival di Sanremo, che da 72 anni domina incontrastato la scena televisiva del Belpaese. Sono passati i cinque giorni fatidici, quei cinque giorni dell’anno che riescono a tenere davanti allo schermo milioni di italiani ogni sera, superando il 50% di share tutte le volte. Oggi è sabato, e la finalissima del festival della canzone italiana è alle porte.

I bookmaker, e ormai anche il Fantasanremo, sono protagonisti indiscussi della kermesse: ma sapete quanto sono quotate le canzoni in gara?

In cima alla classifica delle scommesse dominano Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, quotati 1.40. Per chi non lo sapesse, essere quotati 1.40 significa che se si puntasse 20 euro sulla vittoria del duo più amato, in caso di vincita si incasserebbero 28 euro (1.40×20 euro). Dunque, più le quote sono basse, più la vittoria è vista probabile e viceversa. Per dire: la vittoria dell’attrice e cantante spagnola Ana Mena, in gara con “Duecentomila ore”, è quotata anche 300.00, indice, questo, della totale improbabilità della sua vittoria.

Mahmood e Blanco sono i favoriti anche dei maremmani: il 29,4% di chi ha votato il nostro sondaggio ha scelto “Brividi” come canzone preferita tra quelle in gara a Sanremo 2022. Il magnifico duo è seguito da Elisa, che strega tutti con la sua “O forse sei tu”, preferita dal 13,1% dei grossetani. Per i bookmaker, invece, Elisa se la scozza con Gianni Morandi, in pole dopo la puntata di ieri, quando ha vinto la serata cover esibendosi assieme a Jovanotti in un medley scoppiettante che ha portato in scena le migliori hit dei due cantanti, facendo ballare tutto l’Ariston, e non solo.

Tornando alle quote, Elisa è quotata 5.00, mentre Morandi 3.50. Nella classifica stilata in base alle vostre preferenze, invece, Gianni Morandi e la sua “Apri tutte le porte” è solo al sesto posto (5,9% delle preferenze).

Dopo Mahmood e Blanco e Elisa, sul podio de Il Giunco.net sale Irama con “Ovunque sarai”, che ottiene l’8,8% dei voti. Il rapper di Carrara è al quarto posto della classifica dei bookmaker, quotato 10.00.

Ecco di seguito la classifica completa in base ai risultati del sondaggio “Sanremo 2022: qual è la tua canzone preferita?”

1 – Mahmood e Blanco – “Brividi” 29,4%

2 – Elisa – “O forse sei tu” 13,1%

3 – Irama – “Ovunque sarai” 8,8%

4 – La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao” 8,0%

5 – Ditonellapiaga e Donatella Rettore – “Chimica” 6,6%

6 – Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” 5,8%

7 – Emma – “Ogni volta è così” 4,4%

8 – Fabrizio Moro – “Sei tu” 3,6%

9 – Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Noemi – “Ti amo non lo so dire” 2,9%

10 – Sangiovanni – “Farfalle” 2,2%

11 – Achille Lauro – “Domenica”; Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”; Michele Bravi – “Inverno dei fiori”; Rkomi – “Insuperabile” 1,5%

12 – Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”; Iva Zanicchi – “Voglio amarti”; Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”; Matteo Romano – “Virale”; Tananai– “Sesso occasionale” 0,7%.

AKA7even (“Perfetta così”), Giusy Ferreri (“Miele”) e Le Vibrazioni (“Tantissimo”) non hanno ricevuto nessun voto di preferenza.