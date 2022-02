Recinzioni, ringhiere, caditoie: interventi di manutenzioni nelle frazioni

SCARLINO – L’amministrazione comunale è intervenuta per sistemare alcuni punti del territorio comunale.

«In queste settimane – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Luciano Giulianelli – abbiamo lavorato per ripristinare e riqualificare varie zone del nostro Comune: come ogni ente pubblico dobbiamo fare sempre i conti con le risorse a disposizione, quindi pianifichiamo gli interventi procedendo per priorità. Ci tengo a sottolineare che l’incuria degli scorsi anni ha fatto sì che la lista delle azioni da portare avanti fosse molto lunga: penso al cimitero comunale, al borgo, ad alcune zone di Scalo, al Puntone. Nessuna area esclusa. Quindi stiamo andando avanti cercando di risolvere tutte le situazioni di degrado che abbiamo trovato. Le risorse sono limitate ma stiamo lavorando con impegno e determinazione».

L’amministrazione comunale ha provveduto a riqualificare piazza dei Caduti a Scarlino Scalo: oltre all’installazione della casina dell’acqua, sono stati rifatti i marciapiedi, posizionate tre nuove piante e riqualificate le sedute. Ancora a Scalo, è stata riparata la ringhiera di fronte alla sala Auser di viale Mariotti. A Portiglioni sono state sostituite tutte le caditoie.

«Nel borgo gli operai comunali stanno finendo di verniciare tutte le ringhiere – continua il vicesindaco –: erano in pessime condizioni da anni e adesso hanno un aspetto completamente nuovo. Sempre nel centro urbano capoluogo abbiamo ripristinato la staccionata dell’area per cani alla 167, sistemato la recinzione, il cancello e le sedute. Sono terminati anche i lavori alla staccionata della pista ciclabile del Puntone, nel tratto di fronte ai campeggi».