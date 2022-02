L’almanacco del Giunco: il 5 febbraio l’indipendenza di San Marino e la serie A arriva in tv

GROSSETO – Sabato 5 febbraio, sant’Agata vergine martire, Giornata contro lo spreco alimentare, il sole sorge alle 7.28 e tramonta alle 17.29. Accadeva oggi:

62 – Un terremoto danneggia le città romane di Pompei ed Ercolano e diversi monumenti di Neapolis fra cui il teatro.

251 – Sant’Agata muore martirizzata a Catania per non abiurare la sua fede.

1183 – Con la bolla Licet Dominus papa Lucio III eleva l’abbazia di Monreale al rango di arcidiocesi metropolitana.

1576 – Enrico di Navarra si converte al cattolicesimo allo scopo di potersi assicurare i diritti al trono di Francia.

1597 – Un gruppo di cristiani giapponesi è condannato alla crocifissione dal nuovo governatore del Giappone per aver minacciato la società locale.

1631 – Il teologo protestante Roger Williams, fautore della separazione fra Stato e Chiesa, emigra a Boston.

1740 – Constatata l’unanimità in favore della Repubblica papa Clemente XII restituisce ufficialmente l’indipendenza a San Marino (festa di Sant’Agata).

1778 – La Carolina del Sud è il secondo Stato a ratificare gli articoli della Confederazione.

1782 – Gli spagnoli sconfiggono i britannici e catturano Minorca.

1783 – Un violento terremoto colpisce la Calabria e la Sicilia. Lo descrivono Carlo Botta e Lazzaro Spallanzani.

1846 – Il The Oregon Spectator diventa il primo quotidiano sulla costa pacifica degli Stati Uniti.

1848 – Karl Marx e Friedrich Engels vengono processati per attività sovversiva: verranno assolti.

1885

– Le truppe italiane occupano Massaua, in Eritrea;

– Re Leopoldo II del Belgio fonda lo Stato libero del Congo come possedimento personale.

1887 – Al Teatro alla Scala di Milano prima dell’Otello di Giuseppe Verdi.

1917 – Il Messico adotta la sua costituzione.

1919 – Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, e D.W. Griffith lanciano la United Artists.

1922 – Roy DeWitt Wallace e la moglie Lila Bell Wallace pubblicano il primo numero del periodico Reader’s Digest.

1924

– Il segnale orario dell’Osservatorio Reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta;

– Termina la prima Olimpiade invernale tenutasi a Chamonix.

1936 – Al Teatro Rivoli di New York, prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin.

1937 – Il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt propone un piano per allargare la Corte suprema degli Stati Uniti.

1939 – Guerra civile spagnola: Girona cade nelle mani dei golpisti.

1945 – Seconda guerra mondiale: il generale statunitense Douglas MacArthur ritorna a Manila.

1949 – Negli USA il rapporto Hoffman avanza critiche durissime circa l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall da parte dell’Italia. In effetti, parte cospicua delle risorse (circa 15 miliardi di lire in 7 anni) viene stanziata, col celebre “Piano Fanfani”, per la costruzione di case popolari per i lavoratori. L’indirizzo sociale delle risorse non è gradito agli Stati Uniti, che preferirebbero una destinazione tesa all’aumento del potere d’acquisto della popolazione, per favorire l’acquisto dei prodotti industriali americani.

1950 – Viene ripresa e poi trasmessa, per la sola zona di Torino, Juventus – Milan 1 – 7. È la prima partita di un campionato di calcio di Serie A della storia della Tv.

1956 – Terminano i VII Giochi olimpici invernali tenutisi a Cortina d’Ampezzo.

1958

– Una bomba atomica viene persa dall’aviazione statunitense al largo della costa di Savannah (Georgia), non verrà mai recuperata;

– Gamal Abd el-Nasser viene nominato primo presidente della Repubblica araba unita.

1961 – Il Sunday Telegraph pubblica il suo primo numero.

1962 – Il presidente francese Charles De Gaulle richiede che all’Algeria sia consentito di diventare una nazione indipendente.

1971 – La navetta Apollo 14 sbarca sulla Luna.

1988 – Il leader panamense Manuel Noriega viene indiziato per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco.

1991

– Una corte del Michigan mette alla sbarra il dottor Jack Kevorkian per aver assistito dei suicidi;

– I Queen pubblicano Innuendo, l’ultimo album prima della morte di Freddie Mercury.

1994

– Byron De La Beckwith viene condannato per l’omicidio del 1963 del leader dei diritti civili Medgar Evers;

– Si consuma la strage del mercato coperto di Mula Mustafe Bašeskije nella Sarajevo assediata ormai da due anni: muoiono 69 persone ed almeno 200 rimangono ferite.

1997

– Le banche di investimento Morgan Stanley e Dean Witter annunciano una fusione da 10 miliardi di dollari;

– Le cosiddette “Tre Grandi” banche della Svizzera annunciano la creazione di un fondo di 71 milioni di dollari per aiutare i sopravvissuti dell’Olocausto e le loro famiglie;

– Il programmatore italiano Nicola Salmoria, mettendo insieme alcuni emulatori di coin-op da lui stesso scritti poco più di un mese prima, rilascia la prima versione (0.1) del Mame.

2000 – La Nazionale italiana di rugby a 15 esordisce nel Sei nazioni.

2003 – Seconda guerra del golfo: Colin Powell tiene una relazione sull’Iraq al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2004 – Haiti: il Fronte di resistenza rivoluzionaria dell’Artibonite, contrario al presidente Jean Bertrand Aristide, conquista Les Gonaïves, quarta città del paese.

2018 – L’indice Dow Jones chiude in ribasso del 4,6%, segnando così la più grande perdita dalla crisi finanziaria del 2007-2008.

Fonte: il.wikipwdia.org