Inclusione: lo sportello Info immigrati all’Isis “Leopoldo II” di Lorena

GROSSETO – Avrà cadenza mensile e servirà ad informare ed orientare gli studenti e le loro famiglie nella rete dei servizi pubblici locali e sulla normativa dell’immigrazione. È con questo obiettivo che nasce la collaborazione tra lo sportello Info immigrati del Coeso Società della salute, gestito da Simurg Ricerche, e l’Isis “Leopoldo II” di Lorena. Un’iniziativa nata all’interno del progetto Fami Teams, finanziato dalla Regione Toscana e che vede l’istituto grossetano capofila di una rete costituita da altri tre istituti comprensivi della provincia e di due istituti superiori della provincia di Livorno e di Siena. Il progetto coinvolge anche altri soggetti pubblici e privati per realizzare una serie di azioni volte a favorire l’inclusione e il successo scolastico e ad evitare marginalità e abbandono del percorso di studio.

Da lunedì 7 febbraio, quindi, dalle 10 alle 12, le operatrici dello sportello saranno a disposizione degli studenti nella sede di Via Filippo Meda. I prossimi appuntamenti, che si terranno a cadenza mensile, sono in programma per martedì 8 marzo, mercoledì 6 aprile, giovedì 12 maggio, mercoledì 1 giugno, sempre con lo stesso orario.

L’idea è quella di rendere stabile questa collaborazione, in modo da dare ai ragazzi stranieri e alle loro famiglie, un punto di riferimento utile per vivere nella comunità. “Sono 138 gli studenti stranieri su una popolazione scolastica di circa 1400 , ma con una presenza molto accentuata negli indirizzi professionali – spiega la professoressa Mariapia Piemontese, referente del progetto per l’istituto -. Gli studenti provengono da tante nazionalità e culture diverse e crediamo che questa collaborazione possa essere utile per favorire la loro inclusione e aiutarli a superare eventuali ostacoli che possono incontrare”.

L’iniziativa è stata presentata agli studenti ieri, giovedì 3 febbraio, quando le operatrici dello sportello, Elisa Dell’Olio, Roberta Giorgi e la responsabile del servizio di Coeso Sds, Cristina Totti hanno presentato i servizi che, quotidianamente, erogano ai cittadini. “La proposta – commentano le operatrici – è stata accolta con interesse dagli studenti; abbiamo già avuto delle richieste per questioni specifiche e abbiamo già avviato così un dialogo che siamo sicure potrà essere costruttivo”.

Gli sportelli Info immigrati del Coeso operano per tutta l’area socio sanitaria, che comprende 20 comuni, e si trovano a Grosseto, in via Arno 5 1/E e a Follonica, in via Roma 47.

Per informazioni e appuntamenti è possibile visitare il sito del Coeso Sds all’indirizzo www.coesoareagr.it, la pagina Facebook Sportello Info.Immigrati o chiamare i numeri 0564/28246 e 0566/59009.