Il Pd torna in scena con le agorà per parlare di scuola

CASTEL DEL PIANO – Dopo l’appuntamento di ottobre a Montenero d’Orcia, in cui si era parlato di ambiente, acqua e agricoltura, sono tornate le agorà del Partito Democratico di Castel del Piano.

“Questo tipo di iniziativa è nato per coinvolgere chi non è iscritto ma vuole dire la sua. Si tratta di un’opportunità per chi vuole parlare dei problemi del territorio”, spiega Federico Badini, segretario dell’Unione comunale del Pd ciolo.

“Dopo ottobre abbiamo ripreso le agorà a fine gennaio. A novembre e dicembre, vista anche la situazione legata ai contagi, abbiamo deciso di fermarci un attimo. Ora siamo ripartiti, riprendendo proprio dalla scuola – continua Badini – con un incontro online a cui hanno partecipato docenti, studenti e cittadini”.

“L’obiettivo delle agorà è quello di proporre idee per il territorio, cercando di essere il più attinenti possibili ai bisogni dei cittadini. In questo primo incontro sulla scuola sono venute fuori alcune esigenze: da quelle dell’edilizia scolastica a quella di bonus e borse di studio per combattere l’abbandono scolastico, fino alla necessità di investire in figure come quella del mediatore linguistico o nella creazione di nuovi percorsi dedicati alla formazione digitale e alla collaborazione con laboratori d’eccellenza. Proposte su cui lavoreremo”, afferma Badini.

“Dall’agorà è venuta fuori anche la necessità che la scuola torni, quanto prima, a superare le difficoltà che la gestione anti-covid sta comportando, in modo da tornare a focalizzarsi sulla crescita e la formazione degli alunni”.

“Gli spunti sono stati tanti ma c’è ancora molto di cui parlare. Di sicuro, quando la situazione si sarà calmata, torneremo a parlare di scuola in presenza, coinvolgendo ancora più persone. Il nostro obiettivo – conclude Badini – è dare la possibilità a tutti di creare proposte che possano essere utili al nostro comune e al territorio, con l’obiettivo comune di farlo crescere e migliorare”.