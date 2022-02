Il Bbc Grosseto completa il mercato, ingaggiato il cubano Jorge Luis Barcelàn

GROSSETO – Il Bbc Grosseto completa il mercato ingaggiando il terza base-esterno cubano Jorge Luis Barcelàn, classe 1991. Il direttore sportivo Filippo Olivelli ha messo a disposizione dello staff tecnico un battitore di grande potenza e carisma “El Torito”, come è stato ribattezzato a Cuba, gioca lega professionistica dell’Isla da tredici stagioni, collezionato qualcosa come 595 partite, compresa quella disputata nel campionato in corso, con 535 valide e 59 fuoricampo.

«Eravamo alla ricerca di un interno di potenza – racconta il Ds Filippo Olivelli – e parlando con un tecnico del Cagliari è venuto fuori il nome di Jorge Barcelàn. Ci siamo messi sulle tracce del giocatore e siamo riusciti a metterlo sotto contratto. E’ stato la nostra prima scelta. Ha deciso di uscire per la prima volta nella sua carriera da Cuba con grande entusiasmo. Ci sentiamo quotidianamente e il fatto di giocare nel campionato caraibico ci permetterà di avere a metà marzo un atleta pronto per darci una mano».

Nella gara persa dagli Industriales contro Artemisa, il neobiancorosso è stato schierato in terza base, sesto nell’ordine di battuta. La formazione dell’Avana è stata sconfitta per 8-7, ma Barcelàn ha chiuso a 2/2 con un doppio. Prossimo impegno sabato o domenica.

Il trentunenne, primo giocatore cubano nella storia del Bbc Grosseto, ha esordito nella Liga nel 2008 con i Metropolitanos, dove è rimasto per quattro stagioni (nell’isola caraibica il campionato parte a fine anno e va avanti fino a primavera), prima di sistemarsi agli Industriales nel 2012-2013. Nella stagione 2013-2014 il passaggio al Mayabeque, dove è rimasto fino al 2016-2017, con una breve parentesi di qualche mese all’Isla della Juventud.

Dal 2017-2018 Jorge Barcelàn è uno dei beniamini del Latinoamericano dell’Avana, con la maglia degli Industriales. La stessa che ha indossato l’ex ricevitore Pedro Medina, stella caraibica, indimenticato tecnico del Bbc Grosseto, che ha dato la sua benedizione all’ingaggio di Barcelàn per la stagione italiana che scatterà il prossimo 2 aprile con il Bbc Grosseto impegnato allo Jannella contro il Nettuno Academy.