I ragazzi della Gea a difesa del primato contro il Castelfranco Frogs

GROSSETO – Dodicesimo impegno stagionale per la Gea Basketball Grosseto che ospita domenica alle 18 al Palasport di via Austria la formazione pisana dei Castelfranco Frogs. I ragazzi di Luca Faragli e Marco Santolamazza, dopo aver strapazzato il Piombino nella prima uscita del 2022, cercano di consolidare il primato nel girone C di serie D contro un avversario che occupa la settima posizione della classifica, con sei punti di ritardo sui grossetani. La Gea in questi dieci giorni ha lavorato con entusiasmo, cercando di analizzare gli errori commessi nelle ultime uscite, in modo da continuare a mantenere l’imbattibilità casalinga.

“I ragazzi – testimonia il coach Luca Faragli – si sono allenati con entusiasmo e hanno voglia di vincere e di rimanere in vetta alla classifica. Affrontiamo i Frogs con lo spirito giusto. Il gruppo sta assimilando velocemente i nuiovi schemi e le nuove direttive. Chiediamo solamente di giocare con la grinta vista con il Piombino e di mantenere concentrazione e continuità”. Lo staff biancorosso riabbraccia Mirko Mari, il giocatore che guida la classifica di squadra nelle triple, mentre verrà sciolto in mattinata il dubbio sulla presenza del capitano Edoardo Furi. Tutta la squadra è comunque in preallarme e pronta a dare il suo contributo. All’andata Castelfranco s’è imposta per 60-57 al termine di un incontro equilibrato gettato al vento dai grossetani. Un successo che tra l’altro ha cambiato il volto alla stagione dei Frogs.

Convocati Battaglini, Bambini, Roberti, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Neri, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Mari, Piccoli. Arbitreranno Santacroce di Chiesina Uzzanese e Rosselli di Piombino.

La classifica del girone C: Gea Grosseto, Fides Livorno 16; Pastificio Caponi Calcinaia, , Monsummano, Valdicornia 14; San Vincenzo 12; Libertas Lucca e Castelfranco Frogs 10; Bellaria Cappuccini Pontedera 6; Cestistica Audace Pescia 2; MP Esco Piombino 0.