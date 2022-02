Green pass base, super pass e illimitato: a cosa servono e come averli. LA GUIDA

GROSSETO – Una guida definitiva sul green pass. È quello che abbiamo cercato di fare con questo articolo per spiegare bene e una volta per tutte a cosa serve il green pass e come si ottiene.

Vi spiegheremo come si scarica, che differenze ci sono tra green pass base, super green pass e green pass illimitato così come prevedono le nuove regole adottate dal Governo italiano.

Come scaricare il green pass? La proceduta per scaricare il green pass non cambia. Resta la stessa. qui trovate un vademecum con tutti i passaggi da seguire e le diverse tipologie di situazioni: Green pass: come scaricarlo. Anche senza codice. Green pass base: come si ottiene e dove è necessario – Il green pass «base» si ottiene dopo un tampone negativo: dura 48 ore se il tampone è antigenico, 72 se è molecolare. Con il green pass «base» si può entrare nei negozi (non serve per negozi di generi alimentari, farmacie, ottici, articoli per animali, distributori di carburante)

– recarsi presso i luoghi di lavoro (ad eccezione di chi è sottoposto a obbligo vaccinale: personale sanitario e dipendenti esterni delle Rsa, personale scolastico, forze dell’ordine).