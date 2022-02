Comunità in lutto, il sindaco: «Addio Fabrizio»

CAPALBIO – “Abbiamo appreso della prematura scomparsa di Fabrizio Benemei ed esprimiamo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, il nostro profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia”. Sono queste le parole di Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio.

“Benemei, nell’autunno del 2019, pochi mesi dopo l’insediamento dell’amministrazione Bianciardi, si era reso disponibile a collaborare con l’ufficio personale con un incarico extra impiego, per aiutare il Comune di Capalbio in un momento di carenza del personale. Aveva messo a disposizione, con grande generosità e competenza, la propria professionalità, dimostrando non solo una grande preparazione, ma anche un profondo attaccamento al suo ruolo”.

“Non ha mai negato – conclude il sindaco -, anche alla fine della collaborazione formale, un suggerimento o un aiuto ai colleghi del Comune di Capalbio e per questo la sua perdita è davvero sentita da tutto il personale, oltre che da noi amministratori”.