Agenti aggrediti, Berardi: «La politica deve garantire la sicurezza delle forze dell’ordine»

GROSSETO – “L’aggressione subita dagli agenti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nella serata di venerdì durante un intervento di contrasto dello spaccio di droga, è inaccettabile”.

Lo dichiara il senatore Roberto Berardi, segretario della Commissione Difesa e Commissario provinciale di Forza Italia Grosseto.

“I militari stavano svolgendo il proprio dovere e sono stati prima aggrediti con il lancio di diversi oggetti contundenti fino ad arrivare al corpo a corpo che poteva avere conseguenze decisamente peggiori, se non fossero intervenuti altri colleghi. Le forze dell’ordine assicurano la nostra sicurezza, il minimo che possiamo fare, come amministrazioni e come politica, è garantire la loro”.

«Bisogna accelerare i procedimenti legislativi per dotare le forze dell’ordine di nuovi strumenti coercitivi, come ad esempio i teaser, per scongiurare il rischio di corpo a corpo. Agli agenti coinvolti va la mia piena solidarietà e la promessa del mio impegno per trovare le migliori soluzioni possibili che li mettano in condizioni di svolgere il proprio lavoro in sicurezza».