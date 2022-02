Sfida testa-coda per le ragazze della Gea contro la capolista Acli Livorno

GROSSETO – La quinta giornata di ritorno del campionato di serie B femminile un testa-coda tra le regina Jolly Acli Livorno, capolista solitaria con 24 punti, e il fanalino Gea Grosseto, in programma sabato alle 18 al Palasport di via Austria. Una sfida impari tra un quintetto che nelle prime vittoriose 12 partite di campionato ha segnato 829 punti e ne ha subiti appena 493, mentre la grintosa formazione di Luca Faragli, a secco di successi, ha collezionato 486 punti, subendone 1104.

Il quintetto biancorosso, reduce da una ottima prestazione sul campo del Costone, cercherà di limitare i danni contro una corazzata che sembra destinata a tornare in serie A2. Obiettivo sarà innanzitutto migliorare il 20-84 del girone d’andata e viste le ultime settimane sembrerebbe veramente alla portata di Bellocchio e compagne.

“La nostra è una missione impossibile – dice il coach Luca Faragli – contro una squadra che ha fatto un sol boccone delle avversarie affrontate, ma giocheremo con il nostro spirito sbarazzino cercando di segnare il più possibile e limitare i danni in difesa”.

Il tecnico grossetano recupera Teresa Vallini e Federica Simonelli, che daranno una bella iniezione di esperienza alla squadra. Rimarrà purtroppo fuori per venti giorni Fabiana Nermettini. Indisponibile anche Rachele Di Stano, che scalpita per tornare a calcare il parquet. In dubbio Margherita Pepi.

Le convocate: Erika Lambardi, Martina Moscatelli, Teresa Vallini, Federica Cipolletta, Bianca Bellocchio, Federica Simonelli, Myriam Perillo, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Giulia Faragli.

Domenica mattina riprende invece il cammino della formazione Under 15 della Gea Acqua & Sapone, impegnata sul campo di Piombino nella terza giornata di ritorno. Il coach Luca Faragli potrà finalmente schierare l’organico al completo.