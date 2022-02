L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” rinnova le cariche: convocata l’assemblea soci

GROSSETO – È arrivato alla scadenza il mandato triennale delle cariche sociali dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e per procedere al rinnovo il presidente Antonio Di Cristofano ha convocato l’assemblea dei soci.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 febbraio alle ore 17 nella sede di via Mazzini. L’ordine del giorno prevede la relazione del presidente uscente, la relazione economica del tesoriere uscente, l’istituzione del seggio, le votazioni e lo spoglio, e infine l’insediamento del nuovo consiglio direttivo, con la nomina al suo interno delle cariche statutarie (presidente, tesoriere, segretario e membri del direttivo).

Sono ammessi a partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il tesseramento 2022, mentre saranno eleggibili – come previsto da regolamento – i soci in regola con il tesseramento 2021 e 2022.