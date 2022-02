La Coppa Carnevale torna a Follonica: tutte le novità dell’evento di vela e subacquea

FOLLONICA – Il prossimo 13 febbraio inizierà anche la stagione agonistica velica 2022 della Lega Navale Italiana di Follonica che seguirà di una settimana la prima gara annuale del gruppo sub. Entrambe le manifestazioni, vela e sub, saranno intitolate come Coppa Carnevale e costituiscono l’ormai tradizionale appendice sportiva in mare del Carnevale Follonichese che speriamo tutti di poter rivedere quanto prima.

La manifestazione velica sarà riservata alle classi Ilca (ex Laser), Optimist e RS Feva. Nelle classi Ilca, per le quali la competizione sarà valida anche come 3° selezione Zonale, ci sarà l’opportunità per gli atleti locali di rafforzare la leadership regionale mostrata nelle prime due selezioni: negli Ilca 7 (ex Laser Standard) grande attesa è per il sempre valido Stefano Meciani vincitore delle due precedenti regate mentre negli Ilca 4 (ex Laser 4.7) l’attenzione sarà per Edoardo Vignozzi e Irene Sardella rispettivamente vincitori della prima e della seconda selezione; negli Ilca 6 (ex Laser Radial) la punta follonichese sarà invece Davide Nocchi, anche lui nei primissimi posti della classifica zonale provvisoria.

Negli Optimist l’attesa locale è per Giulio Mattanini, reduce da un ottimo secondo nel Trofeo Faccenda della settimana scorsa che si candida sicuramente per un importante piazzamento per le prossime selezioni per il campionato italiano.

Negli RS Feva, alla seconda partecipazione alla Coppa Carnevale, ci sarà in pratica l’esordio della nuova squadra Feva della Lega Navale di recentissima formazione che vedrà alla partenza tre imbarcazioni con buone possibilità di ottenere un risultato di prestigio.

La Coppa Carnevale risentirà ovviamente delle limitazioni imposte dai protocolli Covid per gli ingressi nelle strutture sportive e sociali essendo obbligatorio il green pass per la partecipazione e il green pass rafforzato per l’accesso alle strutture del club.