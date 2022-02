Il podcast del 4 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 4 febbraio 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: venerdì 4 febbraio 2022

La cronaca. Tagliano la rete di recinzione e portano via centinaia litri di gasolio. Il furto è stato messo a segno stanotte nella zona industriale nord di Grosseto. Due le officine colpite in via Topazio. Non è la prima vota che in quella zona si verificano episodi simili.

Manifestazione di piazza questa mattina a Grosseto. Al parco di via Giotto gli studenti hanno protestato contro il doppio esame scritto alla maturità di quest'anno. In piazza Nassyria invece genitori e studenti hanno manifestato contro le regole di contenimento del virus che riguardano la scuola.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 6.700 su 57mila. Il tasso dei nuovi positivi è superiore 11%.

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto ci sono 468 nuovi casi.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.331.000 dosi. Di queste 1.941.000 sono dosi booster.