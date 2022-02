Hub vaccinale a Orbetello, la minoranza: «Bene l’apertura, ma si poteva fare prima»

ORBETELLO – “Siamo soddisfatti dell’apertura dell’hub vaccinale ad Orbetello come abbiamo chiesto dal 3 dicembre scorso. Rimaniamo critici sulla gestione della questione da parte dell’amministrazione comunale”, a dirlo i consiglieri di Alternativa Orbetello.

“Una richiesta un po’ tardiva, sicuramente obbligata, vista la pressione da parte dei cittadini e a causa dei crescenti numeri di positivi, che oggi finalmente iniziano a scendere – prosegue la minoranza -. La pantomima del mistero del luogo dove realizzarlo, per poi alla fine scegliere le stanzette dell’Auditorium, dove già da mesi i medici stanno vaccinando. Quindi, evitando di perdere tempo a discutere del nulla, l’hub avrebbe potuto funzionare da mesi”.

“E comunque due mezze giornate sono troppo poche – vanno avanti da Alternativa Orbetello -. Prevale sempre la logica del grande che fagocita il piccolo. Forse chi per l’amministrazione seguiva queste scelte non era convinto, a differenza di noi, dell’importanza della vaccinazione. Abbiamo assistito per l’ennesima volta alla debolezza dell’amministrazione di incidere nelle scelte sanitarie della Asl. Come per la bolla Covid, che dovrà essere realizzata nel nostro ospedale. Fin dal 14 gennaio alla conferenza dei sindaci si poteva capire che avremmo perso letti, magari di chirurgia, in un ospedale con gravi carenze di organico, dove il personale è iper- sfruttato, e va sempre peggiorando. Vediamo la nostra zona sempre più marginale, ospedale e servizi territoriali in affanno. Non è per caso che il sindaco di Orbetello abbia perso il ruolo di presidente della conferenza dei sindaci, che aveva da sempre, proprio per la presenza del nostro ospedale? Non ci possiamo rassegnare, non può essere una politica ‘da bulli’ che decide per noi”.