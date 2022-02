Consiglio straordinario sulla sanità: il presidente Giannellini scrive nuovamente a Bezzini e Casani

PIOMBINO – Dalla presidenza del consiglio comunale è partita una nuova comunicazione per richiedere la disponibilità dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e alla direttrice dell’Asl Nord Ovest Maria Letizia Casani a partecipare al consiglio monotematico sul tema della sanità.

“Già a luglio e poi a settembre – spiega Massimo Giannellini, presidente del consiglio comunale di Piombino – avevamo inviato una lettera ufficiale per conoscere la disponibilità dell’assessore regionale Bezzini e della dottoressa Casani e, così, fissare un consiglio monotematico sulla sanità certi della partecipazione di due figure indispensabili per discutere del tema in modo esauriente”.

“A nessuna delle due comunicazioni è seguita una risposta dai soggetti interpellati. Oggi abbiamo inviato una nuova, ulteriore, richiesta alla quale speriamo seguano delle disponibilità di date che ci permettano di fissare a breve un incontro con tutte le forze politiche e civiche del territorio per confrontarci su un tema quantomai cruciale per il territorio. Se così non sarà, è nostra intenzione proseguire nell’intento in ottemperanza al mandato consegnatoci dal Consiglio comunale”.