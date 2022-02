Blue Factor ancora ferma, impegnata solo la formazione di serie B con il Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Niente da fare nemmeno in questo fine settimana per le squadre della Blue Factor: tutte sono state costrette, a parte la serie B che ospita al Casa Mora l’Spv Viareggio, domenica 6 alle 18 (arbitro Daniele Moretti di Follonica), a rinviare le proprie partite a causa del perdurare di molti casi di Covid-19 e della quarantena. Nella prossima settimana ci potrebbe essere un incontro tra tutti i presidenti e la Fisr per delineare una linea comune da seguire e riprogrammare il calendario. Ferma la serie A2 che riprenderà il prossimo weekend.

Serie A2

Le gare della 12a giornata del 12 e 13 febbraio: Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana, Indeco Afp Giovinazzo-Decom Roller Matera, Prato Startit-Sgs Forte dei Marmi, Alice Grosseto-Rotellistica Camaiore. Riposa Cgc Viareggio.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana 26 (11), Castiglione 18 (7), Forte dei Marmi 17 (9), Cgc Viareggio 15 (8) e R.Matera (7), Afp Giovinazzo 13 (9), Rotellistica Camaiore 9 (9), Alice Grosseto 5 (11), Prato 0 (10). Marcatori g.B: Vargas (R.Matera) 27, Buralli (Castiglione) 20, E.Cinquini (Sarzana) 19, Pistelli (Sarzana) 17, Salvadori (Grosseto) 14.

Serie B

4a giornata 29-30/1: Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 4-4, Spv Viareggio-Follonica 2-2, Pumas Viareggio-Cgc Viareggio 6-1, Blue Factor Castiglione-Rizzo Costruzioni Prato rinv.

Il programma della 5a giornata: Cgc Viareggio-Follonica, Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio, Rotellistica Camaiore-Pumas Viareggio, Rizzo Costruzioni Prato-Orlando Focacceria Forte dei Marmi.

Classifica: Pumas Viareggio 6, Rotellistica Camaiore 5, Blue Factor Castiglione, Follonica e Orlando Focacceria Forte dei Marmi 4, Spv Viareggio 2, Rizzo Costruzioni Prato 1, Cgc Viareggio 0.

Under 19

Campionato zona 4, giornata 1a: Hobby Store Cp Grosseto- Mt Service Forte dei Marmi 2-4, Gamma Innovation Sarzana A-Blue Factor Castiglione rinv., Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana B.

Classifica: Forte dei Marmi 3, Cp Grosseto, Sarzana A, Castiglione, Spv Viareggio, Sarzana B 0

Under 17

Classifica: Follonica B 21 (8), Follonica A 19 (7), Pumas Viareggio 16 (7), Gamma Innovation Sarzanac7 (7), Mt Service Forte dei Marmi 6 (8) e Spv Viareggio (7), Blue Factor Castiglione 1 (8).

Under 15

Classifica: Mt Service Forte dei Marmi 27 (9), Spv Viareggio A 18 (8), Gamma Innovation Sarzana 17 (9), Follonica 16 (8), Cgc Viareggio 10 (10), Blue Factor Castiglione 9 (8), Spv Viareggio B 6 (9), Cp Grosseto 0 (9).

Under 11

Classifica: Follonica 21, Blue Factor Castiglione 18, Gamma Innovation Sarzana 15, Picchianti Grosseto 12, Forte Versilia Roller 9, Rotellistica Camaiore 6, Cgc Viareggio 3, Tipografia Senesi Prato 0.