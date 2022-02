sanremo2022: protagonisti della terza serata saranno Cesare Cremonini e Saviano. Cantano tutti gli artisti in gara

SANREMO – Sorvolando sulla classifica generale dei cantanti in gara (Moro al decimo posto è un crimine contro l’umanità), vi domando: siamo pronti per la terza serata?

Come sapete, questa sera siamo in over booking: cantanto tutti e 25 i concorrenti e si faranno le ore piccole. Ecco la scaletta delle esibizioni: Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Fabrizio Moro, Aka 7even, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Irama, Ditonellapiaga con Rettore, Michele Bravi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, Tananai, Elisa, La rappresentante di lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni, Emma, Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi, Noemi.

La conduzione sarà affidata alla coppia Amadeus – Drusilla Foer. Gli ospiti di questa sera saranno Cesare Cremonini, Gaia, Roberto Saviano e Anna Valle.