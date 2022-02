BATIGNANO – Quarta tappa del trofeo d’inverno mountain bike Uisp. Domenica 6 febbraio si corre il gran premio di Batignano, prima edizione della corsa targata Marathon Bike, organizzato in collaborazione con la pro loco, la Provincia, il Comune e Avis. Ritrovo dalle 8,30 al bar di Mezzo, con partenza alle 10. Il percorso, interamente in fuoristrada, prevede un tracciato di 24 chilometri di media difficoltà. Per informazioni 3200808087.