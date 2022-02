Pallamano Follonica, inaugurato il nuovo parterre con la sfida al Sassari

FOLLONICA – Inaugurazione del nuovo parterre al palagolfo Raul Micheli di Follonica con la partecipazione del sindaco Andrea Benini. Il materiale utilizzato, il Gerflor, é una superficie sportiva professionale che permette performance di alta qualità e che apporta lustro ad una struttura importante come questa, dato in gentile concessione dalla Pallamano Follonica in uso per tutte le discipline che utilizzano il parterre.

L’occasione è stata la seconda partita di ritorno della serie A2 Ottica Bracci che purtroppo non è riuscita a centrare il risultato vincente cedendo il passo ad un agguerrito e ben diretto Sassari con il punteggio di 30 a 37.