La pandemia non ferma il corso sportivo del Fossombroni: «Impegno necessario per gli studenti»

GROSSETO – L’andamento della pandemia non ferma l’attività scolastica del Fossombroni, soprattutto per quanto riguarda l’indirizzo sportivo che rischiava di risentire in maniera pesante delle restrizioni dovute al contenimento della diffusione del Covid. La scuola superiore di via Sicilia non si è fatta trovare impreparata, anche grazie ad una attenta programmazione che ha consentito la regolare attività e il rispetto delle regole. Certo, non è stato semplice e questo, oltre alla programmazione, ha richiesto grande impegno e volontà da parte della dirigente scolastica e degli insegnanti.

Durante questo lungo periodo è stata posta l’attenzione nei confronti del rispetto delle disposizioni ministeriali, cercando di garantire agli studenti il regolare svolgimento delle attività scolastiche, soprattutto per quanto riguarda le discipline sportive. L’indirizzo sportivo, infatti, è composto da moduli che interessano molte attività diverse tra loro, sia dal punto di vista teorico, ma soprattutto pratico. Per questo motivo l’impegno della scuola è stato quello di garantire in prima battuta la sicurezza, ma anche l’esperienza diretta sul campo. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo degli impianti messi a disposizione dalle società sportive del territorio. La dirigente scolastica Francesca Dini si è impegnata per mettere a disposizione degli studenti la possibilità di proseguire l’attività didattica perché in questo momento così difficile e complicato, è importate fornire ai ragazzi momenti di sport e libertà. Per il corso a specializzazione sportiva, oltre all’ordinario svolgimento delle lezioni curriculari, è stato fatto di più, grazie alle lezioni di sport con l’orario potenziato dalle 8 alle 13.

Un investimento necessario per il futuro degli studenti, anche dal punto di vista economico, viste le spese non indifferenti legate all’utilizzo degli impianti di sanificazione e la partecipazione degli esperti del settore sportivo. “Uno sforzo effettuato perché crediamo fortemente nei valori che lo sport riesce a trasmettere – precisa Amedeo Gabbrielli, coordinatore del corso a potenziamento sportivo – È importante poi dimostrarlo nei fatti. Al Fossombroni ci siamo riusciti e grandi meriti vanno sicuramente alla nostra dirigente e agli insegnanti che si sono adoperati per portare avanti il progetto, come Gabriella Corzani, Stefano Rosini, Silvia Madioni, Alessia Gioè, Cecilia Coppola, Laura Quendo, Anna Del Vacchio, Michele Giusto”.