Giuramento Mattarella, Berardi: «Impegno e dignità. Grazie e buon lavoro presidente»

ROMA – “Ha ragione il presidente Mattarella, quelli passati sono stati giorni travagliati per tutti, ma grazie alla responsabilità del Parlamento e dello stesso presidente della Repubblica, siamo riusciti ad uscire da un pantano che poteva rivelarsi estremamente dannoso per l’Italia”, così il senatore maremmano di Forza Italia Roberto Berardi commenta il giuramento di Sergio Mattarella.

“Tutti dobbiamo ringraziare il capo dello Stato per aver cambiato i propri piani sul futuro e aver risposto presente alla chiamata di questo nuovo incarico istituzionale che lo porterà a guidare l’Italia per i prossimi sette anni – prosegue Berardi -. Impegno e dignità sono state le parole che ci ha rivolto durante il discorso di insediamento ed è su queste parole che dobbiamo rifondare la politica, i partiti e le istituzioni. Con l’impegno che gli italiani si meritano per tutelare in ogni frangente la loro dignità”.

“Auguro un buon lavoro al presidente Sergio Mattarella per questa vecchia ma nuova avventura che, sono certo, affronterà con rinnovato entusiasmo e immutato amore per l’Italia”, conclude il senatore.