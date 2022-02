Follonica Gavorrano due volte in vantaggio e poi raggiunto: pari contro il Trestina

BAGNO DI GAVORRANO – Finisce 2-2 fra Trestina e Follonica Gavorrano nel recupero della 17esima giornata del girone E, con i minerari due volte in vantaggio e sempre raggiunti dai rivali. Un paio di occasioni per Liurni prima del vantaggio dei maremmani al 16′ con Giustarini con un tiro dal limite irresistibile. Dieci minuti dopo, primo intervento per Ombra che devia in angolo un pericoloso tiro, dal corner nasce un veloce contropiede di Liurni stoppato al momento di entrare in area.

Al 34′ il Trestina pareggia con Gramaccia, abile a sfruttare una deviazione in area. Primo tempo combattuto tra le due squadre, con il team umbro che ha trovato il pareggio nel miglior momento del Follonica Gavorrano.

A inizio ripresa calcio di rigore per un fallo su Liurni. Dal dischetto si presenta Lo Sicco, che calcia alla sinistra del portiere e riporta in vantaggio i biancorossoblù. Segue una fase della partita combattuta ma con poche situazioni pericolose per i due portieri. Allo scadere i perugini evitano il ko sfruttando una lunga rimessa laterale che Essoussi che, sugli sviluppi di una mischia in area, stoppa di petto e tira firmando il 2-2.

TRESTINA: Mazzoni, Della Spoletina, Lorenzini (42′ st Giacometti), Gori (85′ Mariucci), Cenerini (24’st Essoussi), Fumanti, Convito, Gramaccia (24′ st Barbarossa), Morlandi, Khribech, Di Cato. A disposizione: Montanari, Cesarini, Sirci, Xhafa, De Benedictis. All. Pierotti.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Dierna, Grifoni, Origlio (22′ st Berardi), Liurni (32′ st Sylla), Fremura, Lo Sicco (14′ st Del Rosso), Arduini (21′ st Gheralia), Fontana (17′ st Mugelli), Giustarini. A disposizione: Nannelli, Coccia, Gasco, Ampollini. All. Bonura.

ARBITRO: Bocchini di Roma; assistenti Messina di Cassino e Niroy di Civitavecchia.

RETI: 16′ Giustarini, 34′ Gramaccia, 4′ st (rig.) Lo Sicco, 45′ st Essoussi.

NOTE: ammoniti Gramaccia, Cenerini, Grifoni, Sylla, Bruni; recuperi 0+5.