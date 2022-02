Due nuovi autovelox sulla Fi-Pi-Li. ecco dove saranno messi

GROSSETO – Due nuovi autovelox entreranno presto in servizio sulla Fi-Pi-Li. I nuovi autovelox saranno installati dopo Montelupo nella corsia in direzione di Firenze, nei pressi di Ginestra Fiorentina, e sul lato opposto della strada, in direzione mare, all’altezza dell’uscita di Lastra a Signa.

Per ora l’operazione interessa soltanto questi due autovelox. Precisa la Città Metropolitana di Firenze che ha disposto il posizionamento degli strumenti di controllo della velocità.

Il gestore Avr si occuperà di allestire il cantiere per garantire la sicurezza agli automobilisti che percorrono la strada. Gli autovelox che entreranno in funzione saranno più performanti e andranno a comunicare in tempo reale i dati acquisiti al passaggio dei mezzi alla centrale operativa della Città Metropolitana di Firenze.