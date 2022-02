Frasi ammiccanti e poi la tocca: padre condannato per la violenza sulla figlia

GROSSETO – Il reato è di quelli infamanti, sempre e in ogni caso, in special modo quando riguardano un padre e una figlia.

Dopo cinque anni di processo un uomo è stato condannato per violenza sessuale ai danni della figlia.

I fatti risalgono ad una sera d’agosto di cinque anni fa. La madre aveva trovato un lavoro saltuario, mentre il padre si trovava a casa con le due figlie, una ancora minorenne e con problemi e l’altra di 24 anni.

La ragazza più piccola era fuori in giardino con un’amica, mentre la più grande era in camera, al telefono con il fidanzato.

L’uomo si era affacciato alla porta della figlia chiedendole di farsi una sigaretta assieme. La ragazza aveva chiuso la telefonata e aveva seguito il padre in salotto.

L’uomo aveva osservato la figlia e le aveva rivolto un commento sessuale pesante. La ragazza, confusa, per troncare la conversazione sul nascere era tornata in camera ma il padre aveva forse interpretato male il gesto e l’aveva seguita, l’aveva richiamata, si era avvicinato e l’aveva toccata sull’inguine toccandosi a propria volta visibilmente eccitato.

La ragazza, sconvolta, era uscita di casa e, con la sorellina si era fatta accompagnare dalla madre che aveva subito chiamato la Polizia.

Gli agenti avevano trovato l’uomo al letto. Aveva prima negato, poi, visto che ormai era sveglio, aveva deciso di andare al lavoro (all’epoca era dipendente di un panificio), senza più fare rientro a casa.

La madre, assistita dall’avvocato Thomas Vignali, prima chiesto la separazione (ottenuta in tempi record). Ma l’uomo non aveva mai pagato i 600 euro che il giudice aveva disposto come mantenimento, e non aveva mai pagato neppure i soldi per le cure della figlia più piccola, tanto che moglie e figlie, non potedo pagare l’affitto, erano anche state sfrattate da casa. Più volte ha preferito farsi licenziare piuttorsto che pagare quanto dovuto.

Dopo cinque anni di processo penale, infine, la condanna. Il Pm, Giovanni De Marco, aveva chiesto sei anni e mezzo, il collegio giudicante, presieduto da Adolfo Di Zenzo, ha comminato la pena di cinque anni e cinque mesi oltre ad un risarcimento di 25 mila euro.