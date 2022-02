Tutti in campo per Renzo: gli amici e i figli si sfidano a padel per raccogliere fondi

GROSSETO – Una giornata di sport, più precisamente di padel, per ricordare Renzo Fiaschi, storico commerciante e grande appassionato di questa disciplina, scomparso lo scorso 27 gennaio all’età di 71 anni.

Renzo era uno degli sportivi più attivi del Padel Village di Grosseto e il club ha deciso di organizzare un torneo, domenica 6 gennaio, in sua memoria.

«Questo fine settimana avremmo dovuto organizzare un torneo amatoriale di padel – spiegano dal Village -, ci sembra una buona idea cambiare leggermente programma e organizzare un torneo all’americana da dedicare con il cuore al nostro amico Renzo. Siete tutti invitati. Abbiamo scelto la formula all’americana perché si possa giocare tutti insieme: bravi e meno bravi».

All’iniziativa parteciperanno anche i figli Simone e Mirco. L’evento sarà interamente di beneficenza ed il costo dell’iscrizione pari ad Eur 20 per giocatore sarà interamente devoluto all’associazione La Farfalla:

L’appuntamento è per: domenica 6 febbraio dalle 17-19

Formula americana twister: 44 giocatori (indifferentemente dal genere) giocano ininterrottamente per 2 ore in 11 campi, cambiando di coppia ogni 10/20 minuti (a seconda del numero degli iscritti). Nel campo 1 partono i più forti, nel campo 11 (o di numero inferiore) quelli con più margini di miglioramento. Chi vince sale di campo e si divide, chi perde scende di campo e si divide. Per quanto possibile non si gioca mai con lo stesso compagno. Vince chi alla fine delle due ore si trova nel campo 11 (o di numero inferiore).

«Per una migliore organizzazione dell’evento vi chiediamo cortesemente di effettuare la prenotazione in anticipo in segreteria. Vi aspettiamo».