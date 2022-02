Popolazione stabile a Roccastrada: le morti doppiano le nascite ma crescono i residenti

ROCCASTRADA – La popolazione residente del Comune di Roccastrada si attesta al 31 dicembre 2021 sulla cifra di 8.840 persone, un dato pressoché identico a quello dello scorso anno al 31 dicembre 2020 (8.838). Di questi, 1.207 sono stranieri, pari ad una percentuale del 13,65%.

La popolazione residente è così composta: 4.326 maschi (di cui 605 stranieri) e 4.514 femmine (di cui 602 straniere).

GLI STRANIERI

Le comunità straniere più rappresentate sul territorio sono: Repubblica di Macedonia 280 (di cui 165 maschi e 115 femmine), Marocco 174 (di cui 89 maschi e 85 femmine), Romania 158 (di cui 57 maschi e 101 femmine), Albania 115 (di cui 59 maschi e 56 femmine), Germania 65 (di cui 28 maschi e 37 femmine), Polonia 44 (di cui 10 maschi e 34 femmine), Ucraina 41 (di cui 7 maschi e 34 femmine), Svizzera 39 (di cui 18 maschi e 21 femmine)e Nigeria 29 (di cui 14 maschi e 15 femmine). Sono rappresentate inoltre, altre 58 nazionalità con numeri che vanno dall’unità fino alla decina di residenti.

NATALITA’ e MORTALITA’

Nell’anno 2021, il saldo tra i nati ed i morti è decisamente negativo con 49 nascite (di cui 26 maschi e 23 femmine) e 123 decessi (di cui 58 maschi e 65 femmine) per un saldo negativo di 74 unità (32 maschi e 42 femmine).

NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Il saldo negativo tra nascite e decessi è compensato dalle nuove iscrizioni anagrafiche che, nell’anno 2021 superano le cancellazioni. All’anagrafe sono state registrate 347 nuove iscrizioni (di cui 265 per trasferimento da altri comuni italiani e 65 dall’estero, oltre a 17 unità ricomparse per altri motivi), mentre le cancellazioni sono state in totale 262 (di cui 224 per trasferimento ad altri comuni italiani, 36 per trasferimento all’estero e 2 per altri motivi). Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è pari ad 85 unità.

ALTRI DATI

Sono stati inoltre celebrati complessivamente 18 matrimoni, di cui 13 in forma civile e cinque con rito religioso; sono stati registrati cinque divorzi e una separazione.

Le carte di identità rilasciate nel corso del 2021 sono state 982 (di cui 12 in formato cartaceo).