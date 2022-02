Parchi e Musei della Val di Cornia: boom di presenze, il nuovo anno inizia con il botto

PIOMBINO – Dopo le aperture speciali effettuate nel periodo natalizio e che hanno fatto registrare risultati molto positivi, il mese di gennaio è proseguito con un’ottima risposta del pubblico alle aperture nei weekend del Parco archeologico di Baratti e Populonia e del Museo Archeologico di Piombino.

Oltre 1.600 persone hanno visitato durante il mese di gennaio il Parco archeologico di Baratti e Populonia, il Parco archeominerario di San Silvestro, il Museo archeologico del Territorio di Populonia e il Museo Artistico della Bambola di Suvereto, registrando un +90% di presenze rispetto a gennaio 2020, periodo pre-covid; il confronto con il 2021 non è possibile in quanto lo scorso anno le strutture (ad eccezione di tre giorni di apertura del Museo di Piombino) sono rimaste chiuse nel rispetto della normativa anti-covid,.

Un dato ancor più significativo è rappresentato dal fatto che, escludendo il periodo delle aperture straordinarie delle festività natalizie, quasi 400 persone hanno scelto di trascorrere al Parco di Baratti o al Museo di Piombino un weekend di gennaio. Un numero importante che supera di oltre il 190% le presenze registrate nello stesso periodo 2020.

«Il 2022 inizia così in chiave molto positiva, rafforzando la convinzione di quanto l’offerta culturale e paesaggistica della Parchi Val di Cornia rappresenti il modo ideale per visitare i luoghi di cultura – spiegano dal Parco -. Consenso che viene confermato non solo dai numeri, ma anche dall’alto gradimento che emerge sia dal rapporto diretto con gli utenti, che dalle recensioni registrate sulle principali piattaforme di ricerca. Le visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso, gli ampi spazi aperti con aree picnic, i percorsi attrezzati, un patrimonio storico-archeologico e paesaggistico con pochi uguali e i reperti unici del Museo, ampio ma a misura di famiglia, offrono infatti ai visitatori la possibilità di scoprire la storia di questo territorio usufruendo di servizi di qualità in completa sicurezza.

Per informazioni sulle modalità di apertura di febbraio contattare l’ufficio prenotazioni della società Parchi Val di Cornia al tel. 0565 226445 – www.parchivaldicornia.it