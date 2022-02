Medico va in pensione, l’amministrazione: «Grazie per il suo lavoro e professionalità»

ORBETELLO – Il dottor Mario De Murtas da febbraio è andato in pensione, interrompendo la sua attività di medico di medicina generale.

“L’Amministrazione comunale di Orbetello lo ringrazia per la sua professionalità e dedizione a lavoro, che ha dimostrato in tutti i questi anni, stando sempre vicino a propri pazienti – si legge in una nota del Comune -. Ha sempre mostrato grandi capacità e cuore verso i propri assistiti e i loro parenti, anche nei momenti più difficili e dolorosi. I ringraziamenti sono ancora più sentiti per il grande impegno profuso , insieme ai propri colleghi, in questi anni di pandemia, soprattutto nella campana vaccinale ancora in corso”.

“Sicuri che le sue doti umane e professionali continueranno ad essere al servizio della nostra comunità, auguriamo a Mario di avere ora più tempo per sé e per le sue passioni”, conclude la nota.