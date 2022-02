Maturità, torna l’esame scritto: 400 studenti scendono in piazza a Grosseto

GROSSETO – La maturità di quest’anno sembra portare con sé il “ritorno” degli esami scritti. “T’oh, chi non muore si rivede”, verrebbe da dire.

Una decisione che però, come potete immaginare, ha provocato dubbi e relativo scompiglio tra gli studenti del Belpaese. Perché tutto questo clamore? Per un motivo molto semplice: le regole – di solito – si scrivono prima che il gioco inizi e non dopo. Un principio che, potremmo dire, vale a tutti i livelli (o almeno: questo è quello che generalmente ci si aspetta, no?).

Ebbene, in questo caso (sembra) che non sia andata proprio così. Fino a gennaio pareva, quindi, che l’esame concernesse solo prove orali e non gli scritti (che dovrebbero essere “preparati”, tramite una sorta di allenamento che le quinte degli anni pre-Covid hanno regolarmente compiuto).

Per questa ragione, anche Grosseto “scende in piazza” (come in tutte le altre città dello stivale). Per comprendere meglio che cosa succederà venerdì mattina, abbiamo rivolto alcune domande a Beatrice Vivarelli Colonna, promotrice della manifestazione locale e (come noto) figlia del sindaco Antonfrancesco.

Beatrice, che cosa succederà il 4 febbraio al Velodromo?

“Dalle ore 9.00 alle 11.00 ci terrà una manifestazione degli studenti grossetani contro la reintroduzione delle prove scritte all’esame di maturità. Un cambiamento al quale non siamo stati preparati, in quanto l’esame doveva svolgersi solo oralmente (in ragione della pandemia e dei vari cambiamenti che ha portato nel mondo scolastico)”.

Quanti studenti parteciperanno?

Parteciperanno tutte le quinte delle scuole grossetane e quindi, in linea teorica, circa 350/400 studenti”.