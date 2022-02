Grosseto, schiacciata la Pistoiese: è goleada biancorossa

GROSSETO – Un Grifone esagerato. La prima vittoria allo Zecchini, voluta, cercata e trovata, è una vera e propria pioggia di gol. Apre le marcature Capanni, con un gol di rapina, poi “Barbabomber” Nocciolini sigla il raddoppio a fine primo tempo. Nella ripresa Raimo segna il terzo gol e sigilla una prestazione stratosferica, prima di lasciare spazio alla doppietta di Arras e al gol di Cretella che rilanciano, tennisticamente, un Grifone pronto a rialzare la testa.

Per l’importantissimo derby con la Pistoiese, Maurizi schiera la formazione tipo, con Barosi in porta, difesa a tre con Siniega, Ciolli e Gorelli. Sulle fasce Raimo e Semeraro, con Rabiu davanti alla difesa e Piccoli e Artioli mezz’ali. In attacco Capanni e barbabomer Nocciolini. La prima occasione arriva al 7’ con un retropassaggio degli ospiti che smarca Capanni, ma in area Seculin lo anticipa e fa suo il pallone. Al 10’ occasione clamorosa per il Grifone: Gorelli va via sulla fascia, entra in area e serve un assist delizioso per Piccoli che da solo davanti porta manda alle stelle. Al 23’ vantaggio del Grifone: Capanni brucia un avversario su retropassaggio sbagliato e batte Seculin, per l’uno a zero. Il Grosseto non si accontenta e al 37’ ci prova con Raimo da fuori, che calcia in area ma il pallone viene respinto. Pochi minuti prima dell’intervallo il Grosseto raddoppia: angolo di Artioli, la palla viene spizzata in area da Siniega e Nocciolini, in tuffo, fa centro per il 2-0. Nella ripresa ancora Grosseto, che si presenta subito con una bella incursione di Raimo. La Pistoiese risponde, poco dopo, con il tiro di Martina, che trova solo l’esterno della rete. Al 10’ è bravissimo Capanni a recuperare un pallone, andare sul fondo e metterla nel mezzo: dopo un rimpallo il pallone arriva a Raimo che lo deposita nell’angolino, per il 3-0 biancorosso. Al 15’ fa il suo esordio anche il nuovo centrocampista, Bruzzo, che prende il posto di Piccoli. Occasione clamorosa per il Grosseto, che al 22’ con Capanni serve una palla ghiottissima ad Arras davanti porta, ma il giocatore sardo non la sfrutta e si fa anticipare dalla difesa. Lo stesso attaccante, però, si rifà con gli interessi pochi minuti dopo quando, servito ancora una volta da Capanni, non sbaglia e infila Seculin per la quarta rete biancorossa. Alla mezz’ora gol della bandiera per la Pistoiese, direttamente su punizione con l’ex Stijepovic, ma il Grosseto non ci sta e un minuto dopo va ancora a segno con Arras, per l’incredibile 5-1. Ci prova Moscati, al novantesimo, ma Seculin devia in angolo. L’ultima occasione è per Cretella, che batte e segna il rigore del definitivo 6-1. Una vittoria, rabbiosa, cercata e voluta da tempo, che rilancia il Grifone in attesa dell’altra fondamentale partita di domenica, sempre in casa, contro la Fermana.

Grosseto-Pistoiese 6-1

GROSSETO: Barosi, Siniega, Ciolli, Gorelli, Raimo (7’ st Cretella), Artioli (32’ st Saporiti), Rabiu, Piccoli (15’ st Bruzzo), Semeraro, Nocciolini (15’ st Arras), Capanni (28’ st Moscati). A disposizione: Fallani, Lazzari, Scaffidi, Salvi, Boccardi, Peretti, Mauceri. All. Maurizi.

PISTOIESE: Seculin, Nica (1’ st Pertica), Sottini, Venturini, Castellano, Vano (28’ st Stijepovic), Bocic (1’ st Paolini), Martina, Suciu, Moretti, Di Massimo (20’ st D’Antoni). A disposizione: Pozzi, Crespi, Valiani, Portanova, Di Matteo, Mezzoni. All. Alessandrini.

RETI: 23’ Capanni, 46’ Nocciolini, 10’ st Raimo, 25’ st e 31’ st Arras, 30’ st Stijepovic, 47’ st rig. Cretella.

ARBITRO: Matteo Centi di Terni (Tomasi di Schio, Lipari di Brescia)

Recupero 4’ pt, 4’ st.