Dad solo per non vaccinati e green pass illimitato. Ecco come cambia anche la quarantena. TUTTE LE REGOLE

GROSSETO – Nuove regole incombono sulla quotidianità degli italiani.

Qual è l’orientamento del Comitato tecnico scientifico? Sembra che gli esperti abbiamo proposto, per l’ambito scolastico, una quarantena di soli cinque giorni (non più dieci) per i non vaccinati (mentre chi ha completato il ciclo vaccinale non deve fare la quarantena).

Un’altra questione, che sarà presa in esame dalla cabina di regia tra il presidente Draghi e i capidelegazione della maggioranza, sarà quella della Dad: potrebbe riguardare solo i non vaccinati.

Il green pass per chi ha fatto la terza potrebbe divenire “illimitato” e potrebbero esserci degli “alleggerimenti” sul piano delle limitazioni per i positivi asintomatici.

Nelle prossime ore si attendono le decisioni definitive.