Bartolini: «Raccolta differenziata un fallimento, Petrucci si assuma le sue responsabilità»

GROSSETO – «L’assessora Petrucci si deve prendere le proprie responsabilità, non può nascondersi continuamente dietro ad un dito dando la colpa alle amministrazioni precedenti. Governa dal 2016 e da allora la percentuale di raccolta differenziata è salita a fatica del 8% (nel 2016 eravamo al 35.76% nel 2020 al 44.30%). Un po’ poco per la rivoluzione, tanto decantata da questa amministrazione, sulla gestione dei rifiuti».

Sono queste le parole di Davide Bartolini, capogruppo Pd nel consiglio comunale.

«Grosseto – afferma – è la città, tra i capoluoghi di provincia, con la percentuale di raccolta differenziata più bassa della Regione Toscana. Di fronte a questi risultati riconosca le proprie responsabilità anziché incolpare il gestore che svolge i servizi commissionati dal Comune. Non si nasconda neppure dietro al Covid. La malattia ha colpito tutto il mondo, ma lei è la sola a lamentare che sia la causa dei problemi sulla raccolta dei rifiuti».

«Ammetta invece – prosegue Bartolini – che ha tagliato i servizi, ridotto gli spazzamenti nelle zone periferiche della città, ridotto le postazioni dei cassonetti, ridotto gli svuotamenti senza badare all’igiene urbana e ad offrire adeguati servizi ai cittadini. Basta pensare alle enormi limitazioni imposte ai conferimenti date dall’uso della 6card che può essere utilizzata solo in un paio di postazioni in tutta la città obbligando i cittadini, anche i più virtuosi, a trovarsi nella condizione di non poter fare correttamente la differenziata».

«Oggi la città è piena di rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti questo non può essere solo ed esclusivamente una responsabilità del cittadino “evasore o incivile” o colpa del gestore del servizio come lei racconta, è una narrazione non esaustiva e con la quale cerca di sollevarsi da ogni responsabilità».

«Lei, assessora Petrucci – conclude – ha avuto sei anni di mandato per rivoluzionare la raccolta dei rifiuti a Grosseto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ad oggi un fallimento».