Visite guidate sull’isola di Montecristo: il Parco nazionale cerca un gestore

GROSSETO – Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano lancia un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di gestione delle visite guidate contingentate dell’Isola di Montecristo per l’annualità 2022.

L’avviso pubblico ha come obiettivo esclusivo quello di ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare specifica offerta. Con tale avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta bensì di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La prestazione oggetto dell’avviso pubblico consiste nel trasporto A/R, l’accesso e l’accompagnamento guidato all’isola di Montecristo per n. 1.725 persone relativamente all’annualità 2022, nel periodo compreso tra il 19 marzo e metà novembre. Per l’esecuzione di questo servizio l’operatore economico dovrà garantire un totale di n. 23 collegamenti marittimi con l’Isola di Montecristo per n. 75 persone ciascuno, reclutando Guide ambientali escursionistiche, abilitate ai sensi di quanto disposto dalla L. 4/2013, nel numero sufficiente rispetto a quanto richiesto dal Capitolato che descrive ampiamente il servizio e che è allegato all’avviso.

L’importo complessivo a base d’asta è fissato in € 120.000 (IVA esclusa) e in € 1.800 per oneri sicurezza esclusi dal ribasso.

L’esecuzione del servizio di trasporto marittimo si svolgerà sulle rotte indicate nel Capitolato e il servizio guidato si svolgerà presso l’isola di Montecristo, classificata come Riserva Naturale Statale, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, secondo un calendario di visite autorizzato dal medesimo reparto.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 11 febbraio 2022, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), reperibile al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite il sistema telematico START e si daranno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area relativa alla presente manifestazione di interesse denominata “Comunicazioni”, riservata ai concorrenti e accessibile previa identificazione da parte degli stessi sul sistema Start.