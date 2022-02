Riapre il circolo dello Sporting club dopo di lavori di ristrutturazione

TALAMONE – Sporting Club di Talamone (Comune di Orbetello), un nuovo assetto per la sede. L’associazione che da anni gestisce lo stabile comunale informa che a breve sarà riaperta la sede sociale.

Dopo lo stop obbligato causa emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha sospeso le attività ordinarie all’interno dei circoli culturali, sociali e ricreativi, e successivamente per l’inizio dei lavori di ristrutturazione da parte dell’amministrazione comunale, oggi, in fase di chiusura, si riparte con tante idee.

«Negli ultimi anni abbiamo voluto dare un assetto diverso al Circolo, impegnandoci in attività diverse da quelle che negli anni, erroneamente, eravamo abituati a vedere. Abbiamo fortemente voluto eliminare l’attività di ristorazione, se non legata ad eventi, perché convinti che fosse concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali del paese, cercando sempre più di far diventare la sede un vero e proprio punto di aggregazione per anziani, ragazzi e bambini, mettendo a disposizione dei soci le sale per attività ricreativa, ludica e culturale; sono stati organizzati corsi di inglese, corsi ludici di ballo per bambini, corsi ricreativi attinenti lo sport per i più grandi, presentazioni di libri, incontri culturali che hanno visto la presenza di vari esperti, eventi benefici e non solo».

La sede è stata oggetto di incontri tra ragazzi e feste per bambini, fornendo un servizio importantissimo e senza scopo di lucro per gli abitanti di Talamone e Fonteblanda, dove è difficile trovare uno spazio disponibile per tali attività.

L’idea di riassetto dell’Associazione ha trovato pieno appoggio nell’amministrazione comunale che ha voluto impegnarsi con i lavori di ristrutturazione per rendere lo stabile all’altezza di questo tipo di iniziative.

Tali lavori serviranno anche per rendere i suddetti locali idonei alle elezioni, fino ad oggi svolte presso il palazzo dei pubblici servizi di Talamone, scomodo da raggiungere soprattutto per gli anziani.

«Ci auguriamo – dicono dall’associazione – che questa idea di condivisone stretta di utilizzo del locale tra associazione e amministrazione comunale possa continuare e migliorare, per fornire sempre più servizi al cittadino, come per esempio quello già svolto dalla Municipale per la consegna dei permessi di sosta residenti durante il periodo estivo, ma anche per rendere la sede il punto di riferimento di ogni tipo di manifestazione pubblica (ricordiamo la più recente in occasione del 90mo anniversario della squadra cacciatori di Talamone e Fonteblanda)».

«Il Circolo, grazie al supporto dell’amministrazione comunale, potrà continuare ad essere l’anima del borgo, un autentico presidio che svolge in questo senso una funzione sociale. Far ripartire le attività all’interno vuol dire garantire un servizio essenziale alle comunità».