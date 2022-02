BAGNO DI GAVORRANO – Ultima mossa di mercato per il Follonica Gavorrano che comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrei Gheralia, classe 2003, centrocampista, con la formula del prestito temporaneo dal Torino. Doppio passaporto rumeno-olandese, acquistato dalla formazione granata dagli olandesi del Vitesse, giunge a casa Follonica Gavorrano per completare la pattuglia degli under 2003 a disposizione di mister Bonura.