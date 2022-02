È morta l’ultima “cabernardina”: moglie di uno dei minatori che vennero dalla Marche

BAGNO DI GAVORRANO – Se ne è andata a 95 anni Italia Manieri, l’ultima donna delle 16 famiglie che agli inizi degli anni ’50 si trasferirono dalle Marche a Bagno di Gavorrano.

Erano famiglie di minatori che dopo la chiusura della miniera di zolfo di Cabernardi in provincia di Ancona, la Montecatini trasferì in Maremma, per lavorare a Gavorrano. Per accogliere tutte le famiglie fu costruito una sorte di villaggio di quattro palazzine chiamato proprio dagli abitanti di Bagno “Villaggio Cabernardi”.

Italia era l’ultima testimone di una lunga storia che cambiò gli anni cinquanta di Bagno. Erano le prime prove di integrazione che la società di quegli anni si trovava a sostenere. Ci vollero alcuni anni per avvicinare i nuovi arrivati agli abitanti di Bagno.

In questo processo di integrazione giocarono un ruolo importante la scuola e le giovani generazioni: i figli di quei minatori e delle loro mogli iniziarono piano piano a frequentare i ragazzi di Bagno e alla fine la comunità Cabernardi diventò parte integrante di Bagno di Gavorrano.