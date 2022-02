Contributo per genitori monoreddito con figli disabili: al via le domande

GROSSETO – Al via le domande per il contributo in favore dei genitori monoreddito con figli disabili.

Lo comunica Epaca Coldiretti Grosseto. Possibile anche chiedere gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2021.

Via libera alle domande per il contributo economico in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Dal 1° febbraio 2022 sarà possibile inoltrare le domande telematicamente tramite il portale Istituzionale dell’Inps.

Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.145 euro che scendono a 4.800 euro se autonomo), o monoreddito (cioè che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare composto da sè stesso con uno o più figli disabili anche maggiorenni).

Il beneficio è graduato in funzione del numero di figli disabili a carico: se è uno spettano 150 euro mensili; se sono due spettano 300 euro mensili; se sono tre o più spettano 500 euro mensili. Spetta per il triennio 2021-2023, per 12 mesi l’anno.

Per ulteriori informazioni:

Epaca Via Roccastrada n.2, Grosseto

Email: epaca.gr@coldiretti.it

Tel. 0564/438928 oppure 438916