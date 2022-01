WikiPedro torna in Maremma per raccontare le Vie Cave

PITIGLIANO - "Hai mai camminato su strade vecchie di 2mila anni? In Toscana puoi farlo", a parlare è Wikipedro, che è tornato in Maremma per farsi un giro alle Vie cave.

Per chi non lo sapesse, Wikipedro - nome d'arte di Pietro Resta - è un 29enne fiorentino, diventato fenomeno del web raccontando la Toscana e la sua storia con video divertenti e originali. Dopo aver visitato Saturnia, Talamone e Massa Marittima, Wikipedro torna nel grossetano per raccontare la storia delle Vie cave.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WikiPedro (@wiki.pedro)



"Se io ti dico che gli etruschi facevano le buche, tu ci devi credere - dice Wikipedro nel suo reel Instagram mentre cammina per le vie Cave -. Guarda cosa sono stati capaci più di 2mila anni fa: veri e propri percorsi stradali scavati nel tufo, alti anche più di 20 metri. Si chiamano Vie Cave, e si sviluppano tra i borghi di Pitigliano, Sovana e Sorano. Il problema è che ancora non si è capita bene la loro funzione: semplici vie di comunicazione? Un luogo dove ripararsi dai nemici? O percorsi adibiti a riti religiosi?".