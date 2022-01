Servizio civile: la Croce rossa cerca volontari. C’è tempo fino al 10 febbraio per fare domanda

GAVORRANO – C’è tempo fino al 10 febbraio per fare domanda di servizio civile alla Croce rossa di Gavorrano.

Il comitato, infatti, cerca volontari, tra i 18 e 28 anni per il servizio civile da impiegare nelle attività dell’associazione per 12 mesi e 5-6 giorni a settimana per un totale di 1.145 ore annue. I volontari riceveranno un rimborso spese di 444, 30 euro.

Il servizio civile è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che offre ai giovani la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita a favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della comunità e come ricerca costante della pace.

La domanda si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma Dol a cui si può accedere generando delle credenziali o direttamente tramite lo Spid entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.

All’interno dovranno essere inserite diverse informazioni che verranno richieste e verrà richiesto di scegliere per quale progetto aderire. Alla domanda vanno allegati: una fotocopia di un valido documento di identità personale, la dichiarazione dei titoli posseduti o Curriculum Vitae sotto forma di autocertificazione, l’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

Per ulteriori informazioni contattare la sede operativa della Cri Gavorrano allo 0566/844238 (Martina).