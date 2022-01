sanremo2022, da Vecchioni ai Maneskin: tutti i vincitori della kermesse dal 2011 al 2021

SANREMO – Altro appuntamento con #aspettandosanremo, la rubrica dedicata al festival più noto (e chiacchierato) del Belpaese. Oggi, come ultimo step del nostro cammino amarcord della kermesse, elenchiamo gli ultimi undici vincitori delle edizioni passate.

Prima di iniziare una “chicca”: sapete come sono stati divisi i cantanti in gara per le prime due serate (quella di domani e quella di mercoledì)? Appuntamento in fondo a questo articolo, non mancate!

Ecco i nomi di chi, dal 2011 al 2021, si è aggiudicato la palma d’oro del Festival di Sanremo: 2011, Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”; 2012, Emma con “Non è l’inferno”; 2013, Marco Mengoni con “L’essenziale”; 2014, Arisa con “Controvento”; 2015, Il Volo con “Grande amore”; 2016, Stadio con “Un giorno mi dirai”; 2017, Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”; 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”; 2019, Mahmood con “Soldi”; 2020, Diodato con “Fai rumore”; 2021, Maneskin con “Zitti e buoni”.

Eccoci, dunque: qual è la distribuzione degli artisti nelle prime due serate?

Martedì, 1° febbraio: Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La rappresentante di lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Yuman.

Mercoledì, 2 febbraio: Aka 7even, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni, Tananai.