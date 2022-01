Nasce il coordinamento donne dell’Anpi Elvio Palazzoli

GROSSETO – È nato il coordinamento donne della sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto.

«Le donne e le compagne che, durante il congresso della sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto avevano espresso la volontà di costituire il coordinamento donne della sezione, hanno realizzato il progetto cha ha visto un’ampia partecipazione e adesione da parte delle compagne iscritte» afferma Giuseppe Corlito.

«Convinte che l’Anpi necessiti di un profondo rinnovamento nel rispetto delle proprie radici antifasciste e antirazziste, le compagne intendono porsi come forza portatrice di istanze di cambiamento all’interno e fuori della nostra Associazione, in grado di dialogare con tutte le donne della comunità. L’obiettivo fondante il coordinamento è la necessità di partecipare con senso di responsabilità collettiva alla costruzione di una nuova cultura e una nuova politica, verso il superamento delle differenze di genere, che riducono le capacità e le possibilità di espressione delle donne rispetto alla subalternità in famiglia, nella scuola, nei luoghi di lavoro e amplificano la violenza e il razzismo che rappresentano nuove forme di fascismo».

«Il Coordinamento, nato dalla volontà delle iscritte, intende valorizzare la partecipazione democratica attiva e diretta di ciascuna compagna sia alle decisioni sia alle attività, in maniera trasparente, anche in rete con tutte le altre donne del territorio che esprimono valori democratici e antifascisti, contro ogni forma di violenza. Auspichiamo che anche nelle altre sezioni territoriali dell’Anpi le compagne organizzino i coordinamenti delle donne, perché insieme siamo più incisive» conclude la nota.