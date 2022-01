Grosseto finalista Capitale della cultura, Lega: «Grazie all’amministrazione per averci creduto»

GROSSETO – “Accogliamo con soddisfazione l’esito del primo esame della candidate alla Capitale della Cultura 2024 che ha visto Grosseto inserirsi tra le dieci finaliste”. A parlare il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi, commissario provinciale del partito.

“Ricordo come una decina di fa fu solo la Lista Lolini Sindaco dall’opposizione, di cui facevo parte insieme all’onorevole Mario Lolini, al consigliere Claudio Pacella e all’attuale assessore Riccardo Megale, a sostenere l’iniziativa di alcuni privati che proposero la nostra città come Capitale Europea della Cultura. L’allora sindaco Emilio Bonifazi non si allineò e sostenne un’altra città toscana confluendo sulla scelta della Regione fallendo l’obiettivo che fu centrato da Matera. Evidentemente, a differenza nostra, si pensava, sbagliando, che Grosseto non potesse competere per questo tipo di traguardi. Solo pochi anni fa come Lega proponemmo di candidare Grosseto a Capitale italiana del libro, visto come tutte le graduatorie ponessero la città ai primi posti nelle classifiche collegate alla lettura. La giunta ha voluto fare di più scommettendo su quanto investito nella cultura dalla precedente amministrazione e dall’attuale, grazie anche all’azione degli assessori della Lega Megale e Cerboni, prima, Megale, Minozzi e Amante, adesso”.

Nonostante una dura concorrenza, Ulmi ritiene che Grosseto abbia le sue chance da giocarsi. “Credo che dobbiamo continuare a concorrere con convinzione e consapevolezza – conclude Ulmi-. Grosseto e il suo territorio hanno forza e motivi per poter arrivare fino in fondo al cospetto di concorrenti agguerrite”.

Una spinta viene anche dall’onorevole Mario Lolini. “Sono molto contento – sostiene Lolini -. La notizia è sintomo di un’amministrazione che crede fortemente in un progetto che si raggiunge con un gioco di squadra e coinvolgendo tutti i maggiori protagonisti del territorio. La corsa è iniziata bene, speriamo che possa concludersi meglio, rispettando sempre gli avversari e consapevoli che hanno anche loro molte carte da giocarsi”.