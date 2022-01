Grosseto finalista Capitale della cultura, Berardi: «Grande opportunità di crescita per il territorio»

GROSSETO – “E’ stata ufficializzata la presenza di Grosseto tra le 10 finaliste per diventare Capitale Italiana della Cultura 2024, una vittoria per l’amministrazione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e un’opportunità di crescita per tutto il nostro territorio”, dice il senatore maremmano di Forza Italia Roberto Berardi.

“Faccio i miei complimenti a Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, per il lavoro svolto – prosegue -, per aver sempre creduto nelle potenzialità della sua città e per aver creato una sinergia tra amministrazione e professionisti del settore Cultura con i quali è stata progettata e curata questa candidatura in ogni sua parte”.

“Mi auguro che Grosseto possa raggiungere l’obiettivo finale e diventare la degna rappresentante del patrimonio culturale italiano per il 2024”, conclude Berardi.